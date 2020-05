Sola è il nuovo singolo di Danna Paola di Elite, dopo l’addio a Lucrecia (video)

Nonostante abbia ottenuto il grande successo internazionale con la serie tv Netflix, Danna Paola di Elite è soprattutto una cantante: la sua carriera è iniziata proprio con la musica, poi affiancata sin da subito dalla recitazione.

A pochi giorni dall’annuncio dell’addio a Elite – non sarà nella quarta stagione insieme ad altri protagonisti – Danna Paola ha puntato ancora una volta sulla musica pubblicando il nuovo singolo Sola.

Questo brano dalle sonorità tropicali, perfetto per la stagione estiva, è accompagnato da un video ufficiale realizzato in versione domestica con un iPhone.

Sola è solo l’ultima di una serie di canzoni pubblicate dall’interprete di Lucrecia in Elite. Basti pensare che Danna Paola ha iniziato la sua carriera musicale all’età di sei anni, quando ha pubblicato il suo primo album dal titolo Mi Globo Azul. E contemporaneamente è arrivata anche la recitazione con il grande successo internazionale della soap opera Maria Belen. Ha recitato in diversi teen drama come Amy La Niña de Mochila Azul e Atrévete a Soñar, oltre a partecipare al doppiaggio di alcuni film Disney come Toy Story e Rapunzel. Nel 2012 ha ottenuto un grande successo su iTunes con l’album omonimo Danna Paola, seguito nel 2019 da Sie7e.

Quando è arrivata l’opportunità di Elite, nel 2018, aveva già un nome molto noto presso il pubblico latino-americano, ma decisamente la serie ha contribuito a farla conoscere ad una platea mondiale. Con il rinnovo del cast previsto per la quarta stagione della serie, il personaggio di Lucrecia ‘Lù’ Montesinos Hendrich esce di scena insieme agli altri che si sono diplomati a Las Encinas nel finale di Elite 3. Come lei, lasciano la serie anche Ester Expósito (Carla), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) e Mina El Hammani (Nadia).