Scalata di Nuova Genesi di Gaia Gozzi in classifica Fimi ma Irama conquista i singoli

Nuova Genesi di Gaia Gozzi conquista il terzo posto della classifica Fimi. Il disco di debutto della giovane vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stato protagonista di una scalata senza precedenti con la quale ha raggiungo il podio, dietro Drefgold e PFM e Fabrizio De Andrè in Il Concerto Ritrovato.

A svettare è proprio Drefgold, che ha appena rilasciato il nuovo singolo con Sfera Ebbasta, mentre in seconda posizione arriva il disco della PFM che canta De Andrè. Persona di Marracash si posizione appena fuori dal podio, al 4° posto, dopo 30 settimane di permanenza nella big chart dedicata agli album.

DNA di Ghali conquista invece il 5° posto. Il trapper milanese ha appena rilasciato il singolo Milf con Taxi B e si appresta a tornare sul mercato con la versione estesa dell’ultimo album di inediti, DNA, che ha rilasciato nel mese di febbraio dopo la pubblicazione del singolo con Salmo.

La classifica Fimi scorre con tha Supreme e il suo album di debutto 23 6451, mentre segue Fuori Dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, album che hanno pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo in cui hanno conquistato il terzo posto con Ringo Starr (qui la classifica degli album).

Chiudono la top 10 dedicata agli album The Weeknd, con Afterhours e Dua Lipa con Future Nostalgia. L’artista di Pristina è stata una delle super ospiti internazionali dell’ultimo Festival di Sanremo. Appena fuori dai primi dieci posti, si posizionano i Me Contro Te con Il Fantadisco Dei Me Contro Te.

Conquista, invece, la vetta dei singoli Irama con Mediterranea, ultimo singolo che ha rilasciato a seguito della partecipazione ad Amici Speciali che sta per concludersi. Lo spin-off del talent di Canale5 è stato concepito come uno spettacolo di beneficenza, con i fondi da destinare alla Protezione Civile. Segue Elegante, con Drefgold e Sfera Ebbasta, mentre al terzo posto arriva Ghali con Good Times (qui la classifica dei singoli).