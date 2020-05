Sarà questa la parte frontale del OnePlus Z? Foto leak

Quando furono presentati i OnePlus 8 saltò subito all’occhio il fatto che non fosse stato fatto accenno del OnePlus Z, versione economica del nuovo top di gamma. Pete Lau, CEO di OnePlus, ne parlò poi, a conferma che prima o poi il device sarebbe arrivato. Ora, grazie alla soffiata del portale ‘giztop.com‘, abbiamo anche più chiaro l’aspetto che avrà la parte frontale del OnePlus Z.

Come potete vedere anche dalla pellicola protettiva, la fotocamera anteriore dovrebbe essere di tipo punch hole, collocato proprio al centro dello schermo (non è escluso alla fine si ricorra ad un più classico notch a goccia, dato anche il contorno della pellicola, che lo suggerirebbe anche in modo più plateale). Le cornici laterali, in ogni caso, appaiono molto ben ottimizzate, soprattutto a ridosso dei versanti lunghi (i bordi più corti pure appaiono sottili, ma meno a conti fatti). La capsula auricolare dovrebbe essere incorporata nel frame superiore, anch’esso molto sottile. Sul lato destro troverebbero posto il tasto di accensione ed il bilanciere del volume, entrambi ben visibili.

Questo particolare leak non ci consente di scorgere altro per quanto riguarda il comparto tecnico di OnePlus Z, dispositivo che dovrebbe comunque essere animato dal processore Snapdragon 765, e presentare una porta USB-C (pur trattando di una variante economica sarebbe impensabile credere che possa adottare una porta microUSB in luogo di una più recente USB-C, visto e considerato che siamo nel 2020 e che stiamo comunque parlando di un dispositivo di un certo livello). A voi piacerebbe se il design di OnePlus Z si confermasse essere quello illustrato nel leak di cui sopra? Del resto l’aspetto sembra gradevole, ed il design nel suo complesso pulito. Siamo pronti ad ascoltare tutte le vostre considerazioni (lasciate pure un commento attraverso il box qui sotto).