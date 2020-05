Rimuovere suoni notifiche su Huawei durante gli audio WhatsApp

Non sono pochi gli utenti che in questo periodo si sono lamentati di quello che potrebbe essere definito un bug con gli smartphone Huawei, soprattutto per chi è solito inviare e ricevere messaggi audio su WhatsApp. Mi riferisco al fatto che durante il salvataggio di un vocale, o durante la riproduzione di un messaggio del genere in entrata, l’ascolto o la registrazione di un audio possa essere in qualche modo disturbato dai suoni delle notifiche riguardanti altre app.

Come risolvere il problema delle notifiche durante gli audio WhatsApp con Huawei

Ecco perché in tanti hanno chiesto spiegazioni a Huawei affinché possa essere archiviato il bug. La replica che ho riscontrato da parte della divisione italiana dovrebbe essere esaustiva, almeno stando ai feedback di coloro che hanno seguito le istruzioni fornite. Effettivamente, seguendo le dritte che vi riporto qui di seguito, dovreste mettervi alle spalle un problema che di tanto in tanto fa la sua apparizione con WhatsApp, anche se non sono ancora chiare le cause che lo determinano:

“Apri WhatsApp, vai sui 3 puntini in alto a destra e poi su impostazioni > notifiche. Prova a cambiare il tono notifiche e verifica se la situazione si risolve.

In caso contrario effettua un backup completo della chat (impostazioni > Chat > Backup delle chat) e cancella i dati dell’applicazione. Per farlo recati nelle impostazioni del telefono > app > app > WhatsApp > memoria > cancella dati (tieni presente che questo passaggio cancellerà le chat pertanto verifica di aver effettuato il salvataggio).

Avete provato a seguire queste istruzioni per provare ad archiviare la fastidiosa anomalia sul vostro smartphone Huawei? Fateci sapere se tramite la procedura descritta siete ora in grado di riprodurre messaggi audio e registrarli senza dover fare i conti coi suoni delle notifiche in entrata o in uscita.