Parte il Sottocosto con Volantino Unieuro: PS4, giochi e Switch in offerta fino al 7 giugno

Le offerte Sottocosto del Volantino Unieuro sono finalmente tornate! E pensate per solleticare anche i palati dei videogiocatori. La nota catena di rivendita dedicata all’elettronica di consumo ha infatti appena avviato tutta una serie di promozioni che toccano alcune delle console dell’attuale generazione e molti titoli di assoluto richiamo. Gli sconti sono validi da oggi, 29 maggio 2020, e potranno essere utilizzati per i nostri acquisti fino al prossimo 7 giugno, tanto online tramite eCommerce che nei punti vendita fisici sparsi un po’ in tutta Italia. E se è vero che potete consultare la pletora di prodotti a saldo sul sito istituzionale dell’azienda, poco più sotto andremo a snocciolare le offerte che paiono più golose, scelte naturalmente per i veri animi geek.

Nuovo Volantino Unieuro giugno 2020: le offerte migliori

Le offerte del nuovo Volantino Unieuro di giugno non potevano che aprirsi con la versione più potente e performante dell’ultima console a marchio Sony, regina di vendite in attesa dell’uscita delle attesissime PS5 e Xbox Series X a fine anno. Ci riferiamo a PlayStation 4 Pro, che viene venduta con hard disk da 1TB e in bundle con Death Stranding – ultimo gioco di Hideo Kojima – al prezzo di 369,99 euro, contro i 484,98 euro di listino – per un risparmio effettivo del 23%. Abbiamo anche una promozione che abbina la console ibrida di Kyoto Nintendo Switch con Nintendo Labo Kit Veicoli a 349,99 euro, invece di 399,98 euro.

Tra i saldi Sottocosto non mancano neppure tanti videogame per PS4, considerando che Unieuro sposa la promozione di Sony chiamata Days of Play. Online e nei negozi del franchise è possibile acquistare a prezzo scontato produzioni poligonali acclamate da stampa e critica come il già citato Death Stranding a 29,99 euro, il rifacimento del classico MediEvil a 19,99 euro, Concrete Genie allo stesso prezzo, Nioh 2 – qui la nostra recensione – a 49,99 euro, il post apocalittico Days Gone a 24,99 euro e Marvel’s Spider-Man a 19,99. I saldi del Volantino Unieuro toccano infine i titoli della collana PlayStation Hits – tutti venduti a 14,99 euro. Tra gli altri, ricordiamo Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered, God of War 3 Remastered, Gran Turismo Sport, God of War, Ratchet & Clank e Uncharted L’Eredità Perduta.