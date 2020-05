NCIS 17 si congeda dal pubblico con l’addio di Ziva: anticipazioni “ultimo” episodio 29 maggio

Il momento più triste dell’anno è arrivato e NCIS 17 è pronto a congedarsi dal pubblico di Rai2 con questo ultimo episodio che andrà in onda proprio oggi, 29 maggio. La serie chiude i battenti, almeno per ora, in attesa del suo ritorno in autunno e l’episodio scelto per farlo è proprio quello dell’ennesimo addio di Ziva pronta, questa volta, a volare a Parigi alla ricerca della sua famiglia.

L’appuntamento questa sera è fissato con l’episodio numero 11 dal titolo “Un cuore a metà“ in cui torneremo a seguire nuovi casi ma, soprattutto, la questione legata a Ziva. Proprio la scorsa settimana Bishop ha deciso di rivelare il suo segreto parlando di Ziva e non c’è bisogno di dire che tutti si sono subito messi a disposizione per aiutare la loro ex collega a cominciare da McGee che scopre che un uomo sta trattenendo un vecchio informatore di Ziva, Adam, proprio grazie alla chiavetta di cui Bishop è entrato in possesso.

Gibbs incontra di nascosto Ziva per scoprire solo che Odette ha agito alle sue spalle per proteggerla ed è sempre lei ad aiutarla a trovare Adam per scoprire che in realtà la vera Sahar è ancora viva, ma chi è? Sarà Gibbs a scoprire che Sahar è in realtà la madre di Phineas ma quando fanno irruzione in casa non la trovano salvo poi rintracciarla in una vecchia fabbrica.

NCIS 17 ripartirà proprio da qui e dall’obbligo di Gibbs di ucciderla dopo lo scontro. In “Un cuore a metà” Gibbs deve occuparsi anche di Phineas che sembra essere sparito nel nulla. La squadra lo aiuterà a cercarlo ma quello che verrà a galla è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: Mir, l’uomo arrestato durante il caso scorso, in realtà è il padre biologico di Phineas, Halabi. Riusciranno a fermarlo prima che sia troppo tardi?

NCIS 17 chiude qua la sua prima parte rimandando il resto a settembre quando tornerà nel prime time di Rai2. Il suo posto sarà occupato dai famosi film gialli estivi tanto cari al pubblico della rete. L’estate quindi è alle porte anche in questo momento così difficile e atipico che stiamo vivendo.