Milf è il nuovo singolo di Ghali dalla versione deluxe di DNA (audio e testo)

Il nuovo singolo di Ghali è Milf. Il brano fa parte della versione estesa di DNA, secondo album di inediti che il trapper milanese ha rilasciato a febbraio dopo la presentazione al Festival di Sanremo, dove si è distinto per una rocambolesca caduta dalla scalinata dell’Ariston affidata a uno stuntman.

Il brano era stato anticipato durante una diretta con Sick Luke su Instagram, mentre è presente negli store e nelle piattaforme digitali a cominciare dal 29 maggio. Milf vede anche la partecipazione di Taxi B, già nel collettivo trap FSK Satellite.

La versione estesa di DNA è stata concepita a qualche settimana dal rilascio del secondo album di inediti, che ha fatto seguito ad Album, il primo disco di inediti che ha presentato in un tour che ha toccato anche i palasport.

Il racconto di DNA è cominciato già nel mese di gennaio, con il rilascio del singolo Boogieman che ha realizzato in collaborazione con Salmo. A Sanremo, dove ha partecipato come super ospite, Ghali ha invece presentato il secondo estratto che ha individuato in Good Times.

L’annuncio della versione deluxe di DNA è arrivata nel pieno del lockdown, con il rilascio del brano promozionale Cacao che era arrivato a sorpresa per i fan di Ghali. In questi giorni, il trapper sta festeggiando i primi 3 anni da Album, disco di debutto con il quale ha raggiunto un successo che in pochi si sarebbero aspettati. Tra i singoli più rappresentativi, c’è sicuramente Cara Italia, divenuto un vero e proprio tormentone.

Il riscontro del debutto si è poi ripetuto con DNA, che ha già conquistato la certificazione Oro. L’album avrebbe dovuto essere presentato durante i concerti in programma al Fabrique di Milano in maggio, eventi che poi sono stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli eventi live di Ghali sono in programma per i mesi autunnali. Le prevendite dei biglietti sono ancora aperte.

Ricordo.

Tua mamma era una grande milf

E ho sempre cercato di non guardare,

E nonostante facessi così

Tu continuavi ad essere un infame.

Guarda che show, nel cachet

Dentro al toast, niente speck

Sto in low cost, sto in business

Io nu mostr’, tu nu cess’

Uoh oh oh, scemo a chi

Girati se metto il Pin

Tu stai solo col tuo drink

Come un dog all’Autogrill,

Hasta la muerte

Chi è fermo e non salta qua perde

Patata bollente

La senti fra l’aurea è potente

Anubi t’attende

Spacco volente o nolente

Flow piega transenne

Forse serve un po’ di breakdance.

Tua mamma era una grande milf

E ho sempre cercato di non guardare

E nonostante facessi così

Tu continuavi ad essere un infame.

Tua mamma era una grande milf

Ho sempre cercato di non guardare

Ma nonostante facessi così

Tu hai continuato ad essere un infame.

Lascio cadere banconote in testa a stupidi rapper

Fanno bla dal cell no big, sei un g call center

Te parli bla bla no amico merde ma

Io faccio bank boy

Non ascolto te, sei snitch parli coi bad boys

No school, già da piccolo pensavo solo ai money

Te fai il bullo ma di cosa, sei zero pericoloso

Però parli

Non sei buono a farli tanto meno io a pensarti ma.

Tua mamma era una grande milf.