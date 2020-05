Lo sfogo di Diana Del Bufalo contro gli haters: “Nullafacenti, rompete il ca**o”

Un lungo sfogo di Diana Del Bufalo tuona fortissimo tra le stories di Instagram dell’ex cantante di Amici. L’attrice ha risposto agli haters che l’hanno attaccata nei giorni scorsi per alcune foto postate sui social.

Diana Del Bufalo, infatti, aveva pubblicato le immagini che la ritraevano in compagnia della mamma durante una cena al ristorante e per questo era stata accusata di ostentare le sue ricchezze, sicuramente – a giudicare dal tono del suo sfogo – con parole oltremodo pesanti.

Per questo lo sfogo di Diana Del Bufalo non risparmia nessuno. Ai leoni da tastiera che l’hanno attaccata con tanta veemenza ha mostrato un lungo messaggio che inizia con la frase: “Voi non sapete niente della mia vita“ per poi sottolineare che nessuno è al corrente se sia altruista o meno o se faccia o meno beneficenza.

Ancora, Diana Del Bufalo sottolinea la costante ossessione per la polemica che è tipica degli haters, ricordando che chi fa beneficenza deve continuamente scontrarsi con chi vuole che la si faccia in silenzio da una parte e con chi chiede le prove dall’altra: “Quando la si mostra rompete il ca**o, e viceversa”, scrive l’attrice.

Poi la provocazione: “Voi che fate per il prossimo?”. In seguito Diana ha descritto i leoni da tastiera come persone che vivono nella zona di comfort della loro mediocrità che anziché cercare di fare qualcosa per migliorare la loro condizione preferiscono lamentarsi e attaccare le persone che invece hanno costruito pezzo per pezzo il loro successo.

“State sbagliando tutto”, tuona l’attrice dopo aver ricordato che è tempo di finirla con il facile giudizio verso le persone che non si conoscono. Persone, quelle indicate da Diana, “colpevoli” di essere famose dunque di vivere in uno stato di cose ovviamente più favorevole rispetto agli odiatori verbali.

Lo sfogo di Diana Del Bufalo è il risultato di tante offese ricevute dai personaggi più seguiti, che ogni giorno si vedono arrivare commenti che letteralmente sporcano la loro bacheca.