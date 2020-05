La Regina del Sud 4 è su Netflix, con una new entry da Narcos

La Regina del Sud 4 è arrivata nel catalogo italiano di Netflix: la nuova stagione è disponibile sulla piattaforma dal 29 maggio, circa un anno dopo il suo debutto assoluto a giugno 2019 in anteprima su USA Network.

Il dramma poliziesco statunitense, basato sul romanzo La Reina Del Sur di Arturo Pérez-Reverte e il suo adattamento nella telenovela omonima in onda su Telemundo, continua a raccontare la lotta di Teresa Mendoza (interpretata da Alice Braga) contro cartello messicano Vargas che ha ucciso il suo compagno. Costretta a cercare rifugio in America, non è però riuscita ad affrancarsi dalla vita criminale, finendo per dover lavorare proprio per i suoi nemici. Nella terza stagione Teresa ha posto le fondamenta per il suo impero della droga, con l’intenzione di diventare “La Regina del Sud” nel traffico di stupefacenti sulla rotta Sinaloa-Phoenix di cui ha preso il controllo. Per costruire il suo business del narcotraffico dovrà guardarsi le spalle da vecchi e nuovi nemici.

Nel cast della quarta stagione tornano i volti già visti nelle precedenti: la messicana Veronica Falcon è Dona Camila Vargas, capo della filiale nordamericana del cartello Vargas a Dallas, in Texas, Peter Gadiot torna nei panni di James Valdez, Hemky Madera in quelli di Pote Galvez e Alonzo Loya come l’agente della DEA Nick Sagar.

La Regina del Sud 4 vede l’ingresso in scnea di un volto noto al pubblico di Narcos, quello di Pepe Rapazote, attore portoghese che ha interpretato Chepe Santacruz nella terza stagione della serie originale e nel prequel Narcos: Messico. Qui interpreta Raul ‘El Gordo’ Rodriguez, uno spacciatore cubano attivo a Miami che con i suoi contatti sulla costa orientale potrebbe diventare un buon alleato per l’ambiziosa Teresa.

Come le precedenti, anche La Regina del Sud 4 è composta da 13 episodi, disponibili su Netflix dal 29 maggio anche col doppiaggio in italiano. E non sarà l’ultima stagione della saga: La Regina del Sud è stata già rinnovata da USA Network la scorsa estate per una quinta stagione, ma la produzione è stata interrotta a metà marzo a causa della pandemia da Coronavirus.