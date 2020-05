La morte di George Floyd scuote le coscienze e anche le star di Hollywood prendono posizione sui social

Per molte star di Hollywood la celebrità non è uno status da difendere dall’alto di un’ideale neutralità rispetto ai fatti della vita. Se in Italia non è frequente che un personaggio pubblico entri a gamba tesa sul politico di turno o si schieri apertamente contro una certa pratica sociale, negli Stati Uniti si osserva una tendenza opposta. Lo si nota in politica, in particolare negli ultimi anni, e nei momenti più bui attraversati da un paese che, a dispetto dei proclami e dei suoi stessi principi fondanti, si scopre ancora profondamente diviso e razzista.

L’orrore di cui è stato vittima George Floyd – afroamericano soffocato a morte da un poliziotto dopo la sua presunta resistenza all’arresto – è l’ennesima storia da brivido a evidenziare le disparità razziali del paese. La comunità afroamericana di Minneapolis è in subbuglio da giorni e i cortei infiammano la città, mentre anche il mondo di Hollywood esce allo scoperto per esprimere dolore e oltraggio e spronare i seguaci ad andare oltre l’attivismo social.

Da John Boyega (The Force Awakens) ad Ava DuVernay (When They See Us), da Viola Davis (How To Get Away With Murder) a Janelle Monáe (Homecoming) e Jeffrey Wright (Westworld), sono decine le celebrità – afroamericane e non – a sfruttare la propria visibilità social per commemorare George Floyd e tornare a discutere della questione razziale negli Stati Uniti.

Meritavi il tuo respiro, la tua dignità, la tua vita, e non di morire per strada, ucciso dal ginocchio di un poliziotto bianco sul collo, ha twittato ad esempio Ava DuVernay, nota proprio per il suo coinvolgimento in progetti ad alto impatto sociale, come la serie Netflix When They See Us, incentrata sull’ingiusta condanna dei cosiddetti Central Park Five.

You deserved your breath, your dignity, your life. Not to die in the street, murdered by a white cop’s knee on your neck. You deserve our tears, our prayers, our rage, our action. We must act – for you – and for all of those were no cameras are present. We must. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/JeMNUtkXv6 — Ava DuVernay (@ava) May 27, 2020

Quanto brucia. Sembra un ciclo infinito. Gli assassini devono essere puniti severamente. Neppure a un passo dalla morte è stato concesso a quest’uomo un briciolo di empatia, ha scritto John Boyega.

This just burns. Seems to be a never ending cycle. The murderers need to be charged severely. Even in the face of death this man was given zero empathy. #RIPGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/gyuaoC6vUh — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

Ancor più bruciante il commento della cantante e attrice Janelle Monáe, che su Twitter si è chiesta: Quand’è che la maggior parte delle proteste e dell’indignazione sarà mostrata in primo luogo dai bianchi e dai poliziotti del paese? Siete voi a ucciderci. Perché le NOSTRE voci e la NOSTRA indignazione SI SENTONO PIÙ DEI VOSTRI in questi casi? NON SIAMO STATI NOI A FARE TUTTO QUESTO. Sono stufa di DOVER FARE QUELLO CHE DOVRESTE FARE VOI.

When will the majority of protests & outrage be led by white people & police officers everywhere? These are your people killing us. Why are OUR voices & outrage LOUDER THAN YOURS during these times? WE DIDN’T DO THIS. I’m tired of US HAVING TO DO THE WORK YOU SHOULD BE DOING. — Janelle Monáe, Cindi Mayweather (@JanelleMonae) May 28, 2020

The Archandroid MONAE JANELLE

R&P INTERNATIONAL

Indya Moore, stella nascente di Pose e da sempre attivista per i diritti delle persone trans e delle minoranze in genere, sfrutta invece il suo grande seguito su Instagram per sensibilizzare i follower al dramma del razzismo, proponendo strategie concrete per disimpararlo ed essere parte della soluzione, anziché del problema.

Non si è fatto attendere neppure il contributo di Viola Davis, già rivoluzionaria sul piccolo schermo nei panni della memorabile Annalise Keating, e impegnata da sempre in progetti che promuovano le comunità afroamericane deli Stati Uniti. Ecco cosa significa essere neri in America. Processati. Condannati. Uccisi per il fatto di essere neri. Siamo regolati da secoli di politiche che hanno ristretto la nostra mera esistenza e nonostante ciò dobbiamo ancora affrontare i linciaggi di oggi, ha twittato.

This is what it means to be Black in America. Tried. Convicted. Killed for being Black. We are dictated by hundreds of years of policies that have restricted our very existence and still have to continue to face modern day lynchings. Here's the thing……https://t.co/U0EfytNwdg pic.twitter.com/IimJn3RXlk — Viola Davis (@violadavis) May 26, 2020

L’indignazione per la morte di George Floyd, e più in generale per l’ancora irrisolta questione razziale, ha coinvolto nelle proteste anche molte star consapevoli del proprio privilegio bianco. Mandy Moore, star di This Is Us, ha scritto ad esempio un lungo post Instagram rivolto in particolare agli amici bianchi. Non possiamo accettare che il nostro diasgio, il nostro ego, o la convinzione che questo non ci riguardi ci impediscano di riconoscere il nostro privilegio, e il fatto che siamo noi a dover smantellare il suprematismo bianco. […] Non possiamo rimanere in silenzio. Trasformiamo lo sdegno in azioni concrete.

Al coro si sono uniti nel corso delle ore anche Olivia Wilde, Justin Bieber, Demi Lovato e tanti altri che, celebri o meno, continuano ad alimentare la discussione social con gli hashtag #JusticeForFloyd, #BlackLivesMatter, #BlackLivesMater e altri.

https://www.instagram.com/p/CAsib_mHzz8/?utm_source=ig_web_copy_link

La speranza è che la morte di George Floyd possa davvero scuotere le coscienze e muovere a un’azione di lungo termine, andando oltre le proteste e lo sdegno delle prime ore per pretendere reali cambiamenti. Il rischio, altrimenti, è tornare ad anestetizzarsi in attesa di una nuova, inevitabile tragedia.