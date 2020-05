In Italia il Huawei P30 Pro New Edition con una pioggia di regali: il prezzo

In Italia è scattata la disponibilità di Huawei P30 Pro New Edition, che conserva i tanto amati servizi Google (GMS). Come da comunicato stampa arrivato in Redazione, il device potrà essere acquistato a partire dal 1 giugno nelle nuance cromatiche Silver Frost, Aurora e Black, al prezzo di 849,90 euro, con disponibilità presso Huawei Store, Huawei Experience Store ed i grandi negozi di elettronica.

Quanti decideranno di portarselo a casa tra il 1 ed il 30 giugno riceveranno in regalo le cuffie true wireless Freebuds 3 (dal valore commerciale di 179,90 euro), il Wireless Charger (da 49,90 euro), 50GB di spazio di archiviazione su Huawei Cloud, 3 mesi di abbonamento VIP a Huawei Music e 15 euro da poter usufruire su Huawei Video (l’ultimo tris di regali resterà disponibile per chi acquistare Huawei P30 Pro New Edition fino al 31 agosto).

In confronto al P30 Pro originale, il nuovo arrivato offre un taglio di memoria interna da 256GB. Il resto delle specifiche tecniche restano fedeli a quelle del primo esemplare: schermo OLED da 6.47 pollici FHD+, processore Kirin 980, 8GB di RAM, fotocamera posteriore con sensore principale da 40MP, grandangolare da 20MP, teleobiettivo da 8MP e ToF. La fotocamera anteriore include un sensore da 32MP. Il lettore di impronte digitali resta integrato nel display. Il Huawei P30 Pro New Edition presenta una batteria da 4200mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge 40W (15W tramite ricarica wireless), le connettività dualSIM, 4G LTE, WiFi 802.11 ac, NFC, Bluetooth 5.0 e USB-C 3.1. Presente sempre la certificazione IP68, ed il sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1 e GApps incluse nel pacchetto. Le dimensioni del Huawei P30 Pro New Edition corrispondono a 158 x 73,4 x 8,41 mm, in un peso di 192 gr. Adesso le scelte da poter fare sono due: cogliere al volo la promozione per avere accesso alla lunga sfilza di regali, oppure attendere che il prezzo scenda nelle prossime settimane.