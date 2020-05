Il viaggio del nuovo singolo dei Negramaro con One Republic per Better Days – Giorni Migliori (audio e testo)

Il nuovo singolo dei Negramaro con One Republic nasce per caso. Un incontro fortuito, quello di Giuliano Sangiorgi e Ryan Tedder, che ha generato un viaggio incredibile alla ricerca di giorni migliori, quelli che da molti mesi speriamo di poter vivere molto presto.

L’impegno di Sangiorgi in quarantena è stato totale, con i concerti improvvisati che ha tenuto dal balcone di casa e la continua ricerca di un contatto virtuale con il pubblico, che è arrivato fino alle orecchie di Ryan Tedder dei One Republic grazie a un servizio trasmesso dalla CNN.

Appena uno scambio di messaggi su Instagram per far nascere un singolo in collaborazione, Better Days – Giorni Migliori, che è stato rilasciato il 29 maggio in radio e in tutte le piattaforme digitali e di streaming. Il brano farà parte del prossimo album di One Republic, Human, che avrebbe dovuto essere rilasciato l’8 maggio.

I Negramaro sono a lavoro per la realizzazione per il nuovo album, per il quale hanno anche rivelato una grande novità. Nel disco, sarà infatti presente l’orchestra. L’album darà un seguito naturale ad Amore Che Torni, rilasciato nel 2017 dopo un periodo di crisi nel quale il gruppo ha rischiato di sciogliersi. Il disco è stato presentato anche durante un tour negli stadi che hanno tenuto nel 2018 e successivamente nei palasport, dopo la ripresa completa di Lele Spedicato, colpito da una seria emorragia cerebrale che l’ha colpito nel mese di settembre 2018.

L’emergenza Coronavirus ha spento i riflettori sulla musica dal vivo, facendo rimandare tutti i concerti al 2021. Impensabile organizzare i concerti con il limite imposto dal Governo, che prevede la presenza di un massimo di 1000 persone per i concerti all’aperto e di 200 per quelli al chiuso. Si rischia un’estate in silenzio, anche se alcuni artisti hanno già in mente di tornare sul palco con un pubblico conforme alla Fase 2.

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Verse : Giuliano Sangiorgi]

Apro gli occhi e sono a Roma

Tu sai dirmi che anno sei?

Ogni giorno si va tutti in scena

In un film che non parte mai

Dai balcone, un pezzo di noi

Racconta che fai, racconta chi sei

E non si muove più una foglia

Io chiudo gli occhi e penso a lei

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Verse 2: Ryan Tedder & Giuliano Sangiorgi]

Been waking up to a new year (sveglio già un giorno)

Got the past million miles away (in che anno sei?)

I been waking up with a new fear (la paura che io sento)

But I know it’ll wash away

Whatever you do, don’t worry ‘bout me

I’m thinking ‘bout you, don’t worry ‘bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ‘bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Bridge: Ryan Tedder]

Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Outro: Ryan Tedder]

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days