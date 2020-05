Finalmente in Europa la patch 197 per Huawei P30 Lite con Assistant e non solo

Arrivano finalmente indicazioni interessanti, proprio in queste ore, per gli utenti che stanno pensando di portare a termine un nuovo aggiornamento con Huawei P30 Lite, in virtù di alcune segnalazioni che investono questa volta il mercato europeo. Dopo aver descritto per sommi capi le caratteristiche del pacchetto software alcune settimane fa, infatti, da oggi 29 maggio possiamo passare ad una dimensione più concreta con la disponibilità del firmware dalle nostre parti.

Cosa si sa sull’aggiornamento di aprile per Huawei P30 Lite ora in Europa

Grazie alle informazioni specifiche fornite direttamente da Huawei Update, sappiamo che da alcune ore i possessori di un Huawei P30 Lite in Europa stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento della patch di sicurezza di aprile 2020, che a conti fatti è importato ancora su EMUI 10. In particolare, il pacchetto software è contrassegnato dal firmware EMUI 10.0.0.197 ed ha come principale merito quello di portare con sé l’app Huawei Assistant, l’app browser HUAWEI ed un nuovo intervento per quanto concerne la sicurezza del device.

In sostanza, una volta portato a termine il download della patch, toccherete con mano l’app HUAWEI Assistant all’interno della schermata principale, con tutti i suoi plus. Mi riferisco ai promemoria intelligenti, oltre a notizie personalizzate e altri contenuti pertinenti per l’utenza di ciascun utenti. E questo, senza dimenticare il tanto atteso browser HUAWEI, che offre servizi di ricerca ed una navigazione in rete più sicura, secondo quanto riportato dal produttore cinese.

Arrivati a questo punto, possiamo solo attendere la distribuzione su larga scala del nuovo aggiornamento 197 per Huawei P30 Lite, in attesa che arrivino le prime segnalazioni anche da parte degli utenti italiani. Vi aspettate ulteriori interventi da parte del produttore asiatico? Avete riscontrato problemi che a vostro avviso meritano un intervento più urgente? Fateci sapere.