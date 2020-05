Anticipazioni Amici Speciali del 29 maggio: le sfide a coppia della semifinale

Amici Speciali propone la terza e penultima puntata venerdì 29 maggio. Cosa vedremo stasera in diretta su Canale 5? Qualche anticipazione è già disponibile in rete.

Amici Speciali con TIM Insieme Per L’Italia ha uno scopo benefico e di settimana in settimana sostiene il Paese nella lotta al Coronavirus. Una gara non gara, dunque, che elegge vincitori dopo sfide a squadre in cui sostanzialmente vince la nostra penisola conquistando tamponi o donazioni che la produzione di Amici devolve con l’aiuto dello sponsor, TIM.

Il programma entra nel vivo stasera, con la puntata della semifinale. Per la prima volta, infatti, ad Amici Speciali si elimina in vista della finale a quattro concorrenti in programma per venerdì prossimo.

Dei 12 concorrenti in gara oggi, 7 cantanti e 5 ballerini, ben 8 saranno gli emirati. I restanti 4 accederanno direttamente alla finale di venerdì 5 giugno.

Anticipazioni Amici Speciali del 29 maggio

Alessio Gaudino e Alberto Urso hanno ricevuto un ingrato compito da parte della produzione: saranno loro due a decidere le sfide della semifinale di Amici Speciali. In quanto vincitori delle prime due puntate del programma, il ballerino e il cantante possono scegliere le sfide a coppie che verranno disputate nella terza puntata, in onda oggi su Canale 5.

Alessio e Alberto hanno già scelto i loro sfidanti e le sfide da disputare stasera. Eccole:

Irama contro Gaia Gozzi

Javier Rojas contro Andreas Muller

Michele Bravi contro Umberto Gaudino

Alessio Gaudino contro The Kolors

Giordana Angi contro Gabriele Esposito

Alberto Urso contro Random

Tre le sfide miste, ovvero canto contro ballo: la prima vedrà in gara Michele Bravi e Umberto; la seconda vedrà in sfida Giordana Angi e Gabriele Esposito.; la terza i The Kolors contro Alessio Gaudino.

Due le sfide di puro canto: Irama contro Gaia Gozzi e Alberto Urso contro Random. La sesta sfida è un ballo contro ballo: Andreas Muller contro Javier.

Le squadre di Amici Speciali

Squadra blu:

Gabriele Esposito

Umberto Gaudino

Javier Rojas

The Kolors

Irama

Alberto Urso

Squadra bianca:

Random

Andreas Muller

Alessio Gaudino

Giordana Angi

Michele Bravi

Gaia Gozzi