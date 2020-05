Addio temporaneo al filtro Fotocromia di OnePlus 8 Pro con OxygenOS 10.5.9

Il top di gamma OnePlus 8 Pro riceve l’aggiornamento OxygenOS 10.5.9, che vede eliminato, almeno temporaneamente, il filtro Fotocromia, implementato dal produttore per assicurare alle foto un effetto di colore un po’ singolare, avendo scoperto poi in un secondo momento che il sensore Color Filter da 5MP fosse capace di prendere visione della luce infrarossa, ‘scorgendo’ attraverso strati di plastica e tessuto, seppur sottili.

Una conseguenza non certamente voluta da parte di OnePlus, ma che ha comunque messo in imbarazzo il produttore, che avrebbe per questo deciso di rimuovere il filtro Fotocromia. Come riportato da ‘9to5google.com‘, ci teniamo a precisare che il suddetto tornerà probabilmente a giugno, una volta corretto. L’OEM fornirà indicazioni temporali più precise attraverso un apposito annuncio. L’aggiornamento OxygenOS 10.5.9 ha un peso di 2,35GB: se siete stati così fortunati da riuscire ad acquistare un OnePlus 8 Pro (le scorte nel Vecchio Continente sono quasi tutte esaurite), vi converrà scaricarlo sotto rete Wi-Fi (a prescindere dai GB previsti dal vostro piano dati non vediamo perché decidere di perderne deliberatamente più di 2 per il download di un upgrade che potreste tranquillamente scaricare alla prima rete Wi-Fi libera disponibile, purché affidabile e non di dubbia provenienza). Fate anche attenzione alla percentuale residua di batteria, che non dovrà mai scendere al di sotto del 50% prima di procedere all’installazione.

Sappiate comunque che con l’aggiornamento OxygenOS 10.5.9 in rilascio su OnePlus 8 Pro potrete dire addio, o meglio arrivederci, al filtro Fotocromia, che verrà rivisto e corretto dal team di sviluppo per poi essere rilasciato nuovamente a partire dai prossimi aggiornamenti, presumibilmente a giugno (anche se si attende un annuncio ufficiale da parte del produttore cinese per individuare le tempistiche esatte). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.