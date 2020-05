Dark 3 in balia di un nuovo villain? I tre indizi sul capitolo finale a cominciare dall’uomo con il labbro leporino

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato quando il trailer di Dark 3 ci ha confermato l’arrivo su Netflix proprio in concomitanza con una data clou per i fan della serie, il 27 giugno 2020, in concomitanza con l’inizio del nuovo ciclo. Se in un primo momento ci siamo lasciati trasportare dalle immagini e dalle parole dei protagonisti, in un secondo il video è stato poi passato al setaccio alla ricerca di possibili indizi sulla stagione finale e i primi a venire a galla sono 3, i più evidenti.

Al centro di Dark 3 dovrebbe esserci questo viaggio interdimensionale che regalerà ai fan non solo altre spiegazioni e, forse, un quadro generale di cui erano all’oscuro, ma anche altra carne al fuoco e, possibilmente, altri rami per il già intricato albero genealogico. Proprio in tal senso il primo indizio riguarda i misteriosi personaggi che hanno fatto capolino nel promo o, meglio, il misterioso personaggio.

Guardando bene il ragazzo, l’uomo e l’anziano che si presentano nel quartier generale di Adam, si capisce subito grazie al loro labbro leporino, che si tratta della stessa persona in tre epoche diverse. Questo conferma che anche il terzo capitolo avrà a che fare con i viaggi nel tempo e che, molto probabilmente, ci siano un altro ciclo da cambiare o un villain da fermare, ma chi è questo nuovo protagonista e cosa sta cercando?

Secondo le teorie migliori che circolano in rete, l’uomo potrebbe essere a capo del collettivo di Sic Mundus nel mondo alternativo e potrebbe essere arrivato in questo mondo per dare la caccia a Adam chiudendo i conti con tutto quello che è stato in grado di fare e, quindi, mettendo a rischio la vita di Jonas e gli altri? Questo spiegherebbe il perché la Martha alternativa abbia portato via con sé Jonas.

Altra cosa che salta subito all’occhio nel trailer di Dark 3 e che potrebbe confermare le teorie già nate sul finale della seconda è “l’inversione di genere”. Martha è una viaggiatrice nel tempo e nello spazio (ha prelevato lei Jonas) e nel trailer la vediamo alle prese con i viaggi con tanto di impermeabile giallo richiamando proprio lo stile del suo amato. Come se questo non bastasse, il promo mostra poi una donna pronta ad uccidere qualcuno con una pietra proprio come Ulrich cercò di fare con il giovane Helge per salvare la vita di Erik e Yasin, quale sarà l’effetto questa volta? Forse sarà l’uomo con il labbro leporino la versione alternativa di Helge?

Infine, Dark 3 sembra pronta a regalare al pubblico un’inversione temporale. Una serie di frame mostrano una corsa all’indietro di Jonas e una lacrima che dalla guancia di Martha sembra tornare indietro. Sono davvero degli indizi questi o solo la voglia di giocare con i nostri meccanismi mentali fino a quando non avremo modo di vedere i nuovi episodi?

Ecco il trailer di Dark 3: