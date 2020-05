Confermati i Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks nel 2021, info sui biglietti in prevendita

Per la grande venue toscana è tempo di riprogrammazioni: dopo lo slittamento del concerto di Vasco Rossi al 18 giugno 2021 nell’ultima ora sono stati confermati i Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks nel 2021.

La band di Anthony Kiedis doveva esibirsi il 13 giugno 2020 ma per ragioni governative di contenimento del COVID-19 l’intero festival è stato spostato al 2021. In queste ore lo staff del Firenze Rocks sta annunciando le date riprogrammate e i Red Hot Chili Peppers sono stati riconfermati per il 16 giugno e saranno headliner della prima serata della nuova edizione.

Lo staff fa sapere che i biglietti già acquistati resteranno validi, mentre chiunque voglia rinunciare è tenuto a rivendere il biglietto legalmente attraverso la stessa piattaforma presso la quale ha acquistato il ticket. In alternativa è possibile chiedere il rimborso e ottenere un voucher comprensivo del diritto di prevendita entro e non oltre il 26 giugno 2020.

A dicembre 2019 i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il ritorno dello storico chitarrista John Frusciante con la conseguente uscita di scena di John Klinghoffer. Frusciante si è esibito nuovamente con la sua band a febbraio a Beverly Hills nell’occasione di un memorial per Andrew Burkle.

L’ultimo disco dei Red Hot Chili Peppers è The Getaway, pubblicato nel 2016, ed è il secondo album registrato con John Klinghoffer alla chitarra dopo I’m With You (2011) e dopo l’uscita di John Frusciante dalla formazione.

Come annuncia lo staff della venue fiorentina la conferma della data della band di Blood Sugar Sex Magik sarà seguita da altre: ricordiamo che per l’edizione 2020 erano attesi anche i Green Day e i Weezer per una tappa italiana dell’Hella Mega Tour europeo insieme ai Fall Out Boy.

Si attendono ulteriori conferme, dunque, oltre alla data dei Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks nel 2021: la line up comprendeva anche i Guns N’ Roses.