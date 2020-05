Le 15 migliori casse Bluetooth portatili: guida all’acquisto 2020

Al giorno d’oggi gli speaker portatili sono dispositivi davvero indispensabili, da collegare in modalità wireless a smartphone, tablet e notebook per migliorare la qualità audio e usufruire di un suono più avvolgente. In commercio sono disponibili vari tipi di device, dagli altoparlanti più economici agli apparecchi top di gamma più potenti ed esclusivi. Vediamo quali sono le migliori casse Bluetooth portatili 2020, con una serie di suggerimenti utili per capire come scegliere il modello giusto in base alle proprie esigenze.

Cosa sono e a cosa servono le casse Bluetooth?

Le casse Bluetooth sono speaker portatili che funzionano in modo wireless, quindi non è necessario utilizzare il filo per il collegamento con il dispositivo di riferimento. Questi modelli sono piuttosto pratici, versatili e facili da usare, inoltre si possono utilizzare con vari device come lo smartphone, il tablet o il laptop. Gli altoparlanti portatili sono utili per diverse finalità, ascoltare la musica, sentire un podcast oppure per migliorare la qualità audio quando si guarda un video sui dispositivi mobili.

Come scegliere una cassa Bluetooth portatile

L’acquisto delle casse Bluetooth richiede alcune accortezze, infatti in commercio si possono trovare tantissimi modelli differenti. In particolare bisogna considerare diversi aspetti, tra cui le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, gli ingressi, l’autonomia e la qualità del suono. Allo stesso tempo è importante tenere conto del tipo di utilizzo, scegliendo un modello adeguato in base al budget a disposizione con un buon rapporto qualità-prezzo.

Dimensioni, forma e peso

Per scegliere la cassa portatile Bluetooth giusta è necessario partire dalle specifiche tecniche della struttura. I modelli sul mercato presentano dimensioni molto differenti tra loro, con prodotti più piccoli e compatti e altri più grandi e ingombranti, con un peso più o meno contenuto a seconda della potenza degli speaker e delle funzionalità accessorie. In questo caso la scelta dipende dalle proprie necessità, dallo spazio a disposizione e dall’uso che bisogna fare del dispositivo.

Negli ultimi anni le aziende del settore hanno miniaturizzato i loro prodotti, tuttavia la qualità audio è proporzionale alle misure della cassa, dunque bisogna trovare un compromesso tra le dimensioni e le prestazioni acustiche del device. Inoltre anche il design è importante, perciò è indispensabile comprare casse Bluetooth dalla forma e dall’aspetto gradevoli, in linea con i propri gusti e con lo stile dell’arredamento. Oltre ad essere oggetti funzionali sono anche dei complementi d’arredo utili, per valorizzare il look dell’ambiente domestico, dell’ufficio o della postazione.

Resistenza all’acqua

Alcuni modelli di casse portatili sono impermeabili, un aspetto essenziale per utilizzare il dispositivo anche all’aperto e non solo in casa. Di norma tutti gli apparecchi dovrebbero fornire una protezione minima contro gli agenti esterni, per resistere alla polvere e agli schizzi d’acqua. Allo stesso tempo per un impiego interno è sufficiente un livello basso, mentre per adoperare le casse all’esterno è essenziale una certificazione IP elevata per evitare guasti e malfunzionamenti.

Controlli tradizionali o smart

La maggior parte degli speaker portatili sono equipaggiati con una serie di controlli di base, dei tasti situati sul rivestimento superiore con i quali regolare il volume, attivare il dispositivo e inserire la modalità mute. I prodotti di fascia medio/alta propongono anche controlli smart più evoluti, ad esempio con l’integrazione di assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, in questo modo è possibile usare l’altoparlante per gestire la domotica residenziale della propria smart home.

Caratteristiche tecniche

Ogni cassa Bluetooth è caratterizzata da una serie di aspetti tecnici, dati che indicano le prestazioni dell’apparecchio. Si tratta di specifiche come la capacità nominale della batteria, le dimensioni dei driver, il tipo di processore, il modulo Wi-Fi o il tipo di collegamento Bluetooth, gli ingressi e la risposta in frequenza. Tutti questi aspetti devono essere analizzati con attenzione, poiché da essi dipendono le performance che lo speaker portatile è in grado di offrire.

Batteria e autonomia

Una delle caratteristiche principali da controllare è la potenza della batteria, una misura espressa in mAh e vincolata al tipo di altoparlanti di cui il device è fornito. La capacità della batteria serve per capire l’autonomia delle casse Bluetooth, con modelli per un uso domestico che devono essere ricaricati spesso, mentre altri garantiscono una durata più elevata poiché sono progettati appositamente per un utilizzo esterno. Allo stesso modo è importante verificare il tipo di ricarica, ad esempio se il dispositivo è compatibile con la modalità rapida o wireless per ridurre i tempi di ricarica.

Qualità del suono

Trattandosi di una cassa acustica portatile è indispensabile scegliere un prodotto con una buona qualità audio. In particolare è opportuno valutare alcuni dati come la risposta in frequenza, la quale dovrebbe essere almeno da 20 a 20 mila Hz, la sensibilità espressa in dB e l’impedenza. Quest’ultima è preferibile che sia abbastanza alta, al di sopra dei 4 Ohm, tuttavia dipende anche dal sistema di pilotaggio dello speaker. Inoltre è fondamentale controllare il tipo di costruzione e il numero degli altoparlanti, in base a quelli dedicati agli alti (tweeters), ai medi (midrange) e ai bassi (woofers).

Ingressi

Le porte della cassa Bluetooth sono indispensabili per la connettività del dispositivo. I modelli economici di solito offrono l’uscita per il cavo audio jack e il cavetto USB, una configurazione standard ma sufficiente per un uso tradizionale. I prodotti top di gamma possono essere equipaggiati con altri ingressi, tra cui porte compatibili con le schede di memoria SD e microSD, accessi diretti per le chiavette USB e persino porte microUSB. In questo caso bisogna fare attenzione alle proprie necessità, a seconda dei device che si desiderano collegare allo speaker portatile.

Migliori casse Bluetooth portatili

In questa selezione abbiamo raccolto alcune delle migliori casse Bluetooth, dai prodotti più economici con un elevato rapporto qualità-prezzo ai modelli più potenti. Inoltre abbiamo scelto gli altoparlanti portatili migliori delle marche più esclusive del settore, con i device più apprezzati di Sony, Bose e Marshall.

Migliori casse Bluetooth portatili economiche

Aigoss S1

Tra le proposte più interessanti per gli altoparlanti portatili economici c’è il dispositivo Aigoss S1. Disponibile in nero e blu è caratterizzato da una forma rettangolare, con vivavoce integrato, audio HD e radio FM, mentre i driver acustici riproducono suoni alti e medi su linee distinte per un qualità del suono migliore. All’interno sono presenti altoparlanti da 3W, con collegamento tramite Bluetooth 4.2 e distanza di copertura fino a 10 metri, autonomia di 6 ore, uscita audio jack da 3,5 mm e supporto per le schede TF e le chiavette USB.

Offerta Aigoss S1 Altoparlante Bluetooth Portatile per Esterni V4.2 Vivavoce... 【Suono Chiaro e Limpido di Alta Qualità】: Medi e alti distinti...

【Volume Più Alto e Più Bassi】: Il piccolo altoparlante può...

VTIN R4

Un altoparlante portatile venduto ad un prezzo basso è il VTIN R4, un prodotto in grado di offrire un supporto adeguato per ascoltare la musica, sentire un podcast o riprodurre l’audio di film e serie TV. Il device vanta una connessione Bluetooth 5.0 stabile e affidabile, con rivestimento resistente agli schizzi e alla polvere con certificazione IPX5. È presente il vivavoce, l’ingresso per il cavo audio jack da 3,5 mm, il supporto per le schede TF e 2 driver con potenza da 5W ciascuno, con autonomia fino a 24 ore tra le migliori della categoria.

VTIN R4 Cassa Bluetooth 10W Altoparlante Bluetooth 24 Ore... Lunga batteria durata:vtin cassa bluetooth con batteria (1500mah) si...

[fantastico suono ]vtin cassa bluetooth con 2 altoparlani 5w e...

Anker SoundCore Mini

Un ottimo altoparlante per chi non vuole spendere troppo è il modello Anker SoundCore Mini, un dispositivo portatile compatibile con smartphone e tablet Android e iOS. Questo device, senza dubbio una delle migliori casse Bluetooth economiche in commercio, dispone di una struttura compatta, driver audio da 5W, ingresso AUX, supporto per la microSD e la ricarica tramite cavo microUSB. Inoltre assicura fino a 15 ore di autonomia, con connettività Bluetooth 4.0, radio FM, microfono integrato e copertura fino a 20 metri, disponibile nei colori nero, argento, rosa e oro.

Anker Cassa Bluetooth Tascabile SoundCore Mini - Altoparlante... IL VANTAGGIO ANKER: Unisciti ai 20+ milioni di utenti che utilizzano...

COMPATTO E POTENTE: Un altoparlante bluetooth super portatile in grado...

Migliori casse Bluetooth portatili più potenti

Tronsmart EU Mega

Per ascoltare la musica in modo adeguato è possibile comprare le casse Bluetooth Tronsmart EU Mega, con potenza di 40W e connessione Bluetooth 5.0. Lo speaker portatile propone comandi touch moderni e pratici per le regolazioni, con tecnologia 3D Digital Sound per un audio avvolgente e dettagliato. È presente l’illuminazione a LED, la tecnologia NFC, il vivavoce integrato, l’ingresso audio jack da 3,5 mm e il supporto per le schede microSD. Buona l’autonomia fino a 10 ore, con sistema True Wireless Stereo per connettere due altoparlanti allo stesso tempo.

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS &... ♫Potenza di 40W ♫ : Suono nitido e bassi potenti grazie ai due...

♫ Design originale ♫ : la cassa Bluetooth Mega è dotata di un...

Zamkol ZK202

Una cassa portatile Bluetooth molto potente è la Zamkol ZK202, un dispositivo con bassi poderosi, audio stereo HD e certificazione IPX6. La connessione è di ultima generazione con Bluetooth 5.0, mentre i driver hanno una potenza di 30W, con sistema per la chiamate in vivavoce, uscita jack da 3,5 mm e supporto per le schede microSD. Questo altoparlante da esterno è compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, mentre la batteria da 5600 mAh assicura un’autonomia fino a 15 ore.

JBL Xtreme 2

Gli altoparlanti portatili JBL Xtreme 2 sono perfetti per chi desidera un suono avvolgente e nitido, con bassi profondi e un’ottima scansione di medi e alti. Tra le migliori casse Bluetooth potenti sul mercato, questo modello assicura fino a 15 ore di autonomia, un’elevata resistenza all’acqua grazie alla certificazione IPX9, con un’ampia compatibilità attraverso il sistema JBL Connect+. I driver hanno una potenza di 40W, c’è la connettività Bluetooth 4.2 per collegare fino a 2 smartphone allo stesso tempo, con vivavoce integrato e gancio con tracolla per il trasporto.

Offerta JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth... La musica si muove con te: JBL Xtreme 2 è il diffusore Bluetooth...

Xtreme 2 porta la festa ovunque, a bordo piscina o sotto la pioggia,...

Migliori casse Bluetooth portatili per smartphone

JBL GO 2

La cassa portatile JBL GO 2 è un modello per smartphone Android e iOS, con rivestimento waterproof e certificazione IPX7, microfono integrato e 12 opzioni cromatiche differenti. Si tratta di un dispositivo da portare sempre con sé, con dimensioni ridotte e un peso minimo, funzionalità noise cancelling per eliminare il rumore esterno, potenza di 3W e autonomia fino a 5 ore. La connessione Bluetooth è di tipo 4.1, con alimentazione tramite cavo microUSB.

Offerta JBL GO 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth... JBL Go 2 è il diffusore Bluetooth impermeabile completo di tutte le...

La cassa JBL GO 2 ti offre chiamate in vivavoce cristalline grazie...

Zamkol KZ606

Perfetto come speaker portatile da viaggio, lo Zamkol KZ606 è compatibile con smartphone Android e iOS, è abbastanza leggero e impermeabile con certificazione IPX6. La connessione è piuttosto stabile con il collegamento Bluetooth 4.2, con una potenza di 24W, audio stereo con diffusione a 360 gradi, ingresso USB e audio jack 3,5 mm. Il design è giovanile con versioni in nero, rosso e turchese, con illuminazione a LED, copertura del segnale fino a 10 metri e autonomia di 8 ore.

JBL Charge 4

Scegliere una delle migliori casse per smartphone non è semplice, tuttavia un eccellente device è lo speaker portatile JBL Charge 4, un apparecchio impermeabile con certificazione IPX7, autonomia fino a 20 ore e 10 combinazioni di colori differenti. Il suono è immersivo con bassi veramente potenti grazie al driver JBL Bass Radiator, con un design accattivante, potenza di 30W e un peso contenuto. Ottima la connessione Bluetooth 4.2, con sistema di ricarica rapida tramite USB Type-C e sistema di collegamento JBL Connect+.

Offerta JBL Charge 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth... Con JBL Charge 4, il diffusore Bluetooth portatile con streaming...

Charge 4 porta la festa ovunque, a bordo piscina o sotto la pioggia,...

Migliori marche di casse Bluetooth portatili

Sul mercato alcune aziende sono in grado di offrire prodotti di altissima qualità, grazie ad anni di esperienza nel settore e alla specializzazione nella produzione di apparecchi audio. In questa seconda parte della nostra guida all’acquisto abbiamo selezionato le migliori casse Bluetooth delle marche top brand del comparto, con le proposte più interessanti di Marshall, Bose e Sony.

Casse Bluetooth Marshall

Marshall Kilburn

Un modello davvero esclusivo per chi desidera un audio di altissima qualità è il Marshall Kilburn, una cassa acustica portatile con un peso di 3 Kg e dimensioni contenute. Il dispositivo ha una connessione Bluetooth 4.0 per il collegamento con smartphone e MP3, con alimentazione a batteria e un pratico manico in tessuto per il trasporto. Ottima l’autonomia fino a 20 ore, con subwoofer incluso, potenza di 70W e ingresso per un cavo jack da 3,5 mm.

Marshall Speaker Kilburn Portatile a Batteria Bluetooth per... Dimensioni: 242 x 140 x 140MM, Peso: 3kg

Tempo di utilizzo in batteria: 20 ore

Marshall Stanmore

Tra le migliori casse Bluetooth Marshall c’è l’altoparlante amplificato Stanmore, un modello con connessione Bluetooth per la riproduzione in modalità wireless con qualsiasi dispositivo mobile. L’apparecchio è compatto e non troppo pesante, con 4 manopole analogiche per regolare il suono, configurazione Surround 2.0, uscita jack 3,5 mm e impostazione suono mono o stereo. È presente anche l’app Marshall Multi-Room, per gestire il suono in tutte le stanze e regolare l’audio in base alle proprie esigenze.

Marshall Stanmore Multi-Room Altoparlante Bluetooth e Wi-Fi, Nero Il diffusore più versatile della gamma Marshall: perfetto per...

Multi-Room - Abbinalo ad altri altoparlanti wireless Marshall per...

Casse Bluetooth Bose

Bose SoundLink Color II

Un diffusore audio moderno e originale è il Bose SoundLink Color II, proposto nelle versioni in nero, blu, bianco polare e cedro giallo. Il device dispone della connessione Bluetooth 4.2 e della tecnologia NFC, è resistente all’acqua e vanta una copertura fino a 30 metri di distanza. Il dispositivo è ricaricabile tramite cavo USB, con autonomia fino a 8 ore, microfono integrato e compatibilità con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, con impostazione delle funzioni attraverso l’app Bose Connect e suono Stereo o Party.

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth 4.2, resistente all'acqua,... Ottima tecnologia Bose per un suono elevato da un diffusore compatto e...

Microfono per vivavoce integrato per nitide chiamate personali e...

Bose SoundLink Revolve

Una delle migliori casse Bluetooth Bose è un device portatile davvero poderoso ed elegante, il Bose SoundLink Revolve. Il dispositivo garantisce una propagazione del suono a 360 gradi, grazie alla forma dello speaker e degli altoparlanti. La batteria gli ioni di litio fornisce un’autonomia fino a 12 ore, con connettività Bluetooth, modalità Stereo o Party e compatibilità con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant. Oltre ai comandi sulle casse è possibile gestire ogni funzione tramite l’app Bose Connect, con supporto USB e l’uscita jack 3,5 mm.

Offerta Bose SoundLink Revolve Diffusore Portatile, con Bluetooth, copertura a... Suono profondo, potente e avvolgente con una copertura a 360°

Microfono per vivavoce integrato per nitide chiamate personali e...

Casse Bluetooth Sony

Sony SRS-XB01

Un altoparlante portatile Sony leggero e maneggevole è il modello SRS-XB01, uno speaker wireless con rivestimento impermeabile, sistema Extra Bass e 6 opzioni cromatiche diverse. Versatile e compatta, questa cassa Bluetooth è veramente semplice da trasportare, con un comodo laccetto per tenerla al polso o agganciarla a qualsiasi supporto. La batteria offre fino a 6 ore di autonomia, con una potenza di 3W, indicatore LED, tecnologia NFC e microfono integrato.

SRS-XB01 Speaker Wireless Portatile con Extra Bass, Resistente... Extra Bass per un sound potente

Resistente all'acqua (IPX5) e 6 ore di durata della batteria

Sony SRS-XB12

Se stai cercando delle ottime casse Bluetooth da usare con lo smartphone, un modello con un eccellente rapporto qualità-prezzo sono le Sony SRS-XB12. Questo modello presenta 6 diversi colori, un design moderno e un peso ridotto, con struttura impermeabile e certificazione IP67. La batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia fino a 16 ore, con potenza di 5W, connettività Bluetooth 4.2, distanza di copertura di 10 metri e risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz.