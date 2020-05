Xiaomi Mi Band 5 nella prima foto pubblicitaria: regalo dalla Germania

Uno sbaglio o solo una mossa strategica commerciale ma la Xiaomi Band 5 è comparsa nella sua prima foto pubblicitaria che la ritrae in bella mostra, senza veli e dubbi. La fonte dello scatto, o per meglio dire del poster, sarebbe proprio lo stesso produttore attraverso la sua divisione Xiaomi Germania.

La foto che ritrae la Xiaomi Mi Band 5 nella sua versione definitiva sarebbe quella ad inizio articolo. L’errore o la mossa teaser di Xiaomi Germania sarebbe stata notata, in prima battuta, dal leaker Roland Quandt. Sullo speciale e tanto atteso accessorio non ci sarebbero dunque più particolari dubbi, in riferimento al suo aspetto estetico, dopo pure le altre immagini trapelate nel corso delle scorse ore via Weibo e pure raccontate sulle nostre pagine.

Anche grazie all’ultimissimo scatto pubblicitario, sembrerebbe essere confermati il display OLED completamente piatto e dunque non curvo ai lati da 1,2 pollici. L’immagine pubblicitaria non si accompagna a specifiche e funzioni del nuovo accessorio, eppure di quest’ultimo si sa (o si pensa di sapere già molto). Tra le utilità del nuovo dispositivo ci sarà sicuramente il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno e sembra cosa fatta anche la compatibilità con l’assistente vocale Alexa. Qualche dubbio in più c’è sulla presenza della tecnologia NFC a bordo della band nella sua versione internazionale. Quest’ultima renderebbe compatibile il braccialetto fitness anche con tanti sistemi di pagamento come ad esempio Google Pay.

Il lancio della Xiaomi Mi Banad 5 dovrebbe avvenire tra agosto e settembre, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a causa dell’attuale epidemia Covid-19. Il prezzo finale dl dispositivo dovrebbe essere perfettamente in linea con quello dei predecessori. Al momento del lancio commerciale, in effetti, si potrebbe poter acquistare il nuovo hardware ad un prezzo uguale o non di molto superiore ai 30 euro. Anche questa generazione di Band si appresta ad essere un nuovo successo commerciale per il marchio.