Uscita The Last of Us Part 2 vicina, nuovo State of Play riserverà sorprese?

L’uscita di The Last of Us Part 2 è stato un po’ il pomo della discordia nell’ambito gaming. Particolarmente atteso dai fan, il titolo curato da Naughty Dog ha subito un rallentamento su quella che era la tabella di marcia prefissata. E la release fissata per gli ultimi giorni del mese di maggio (in questo momento saremmo stati a contare le ore, ndr) è stata inizialmente spostata a data da destinarsi.

Fortunatamente le problematiche di tipo organizzativo erano marginali, cosa che non ha spinto troppo oltre il giorno dell’uscita di The Last of Us Part 2. Il nuovo posizionamento all’interno dei calendari è infatti stato fissato al 19 giugno, con un ritardo netto di solo una manciata di settimane.

Tempistiche accettabili, che renderanno quindi l’estate 2020 particolarmente roventE. E a infiammare ancor di più la community ci pensa l’imminente State of Play che avrà proprio il gioco di Naughty Dog come protagonista.

Aspettando l’uscita di The Last of Us Part 2, il gioco protagonista di State of Play

Un po’ a sorpresa è arrivato da Sony l’annuncio di un nuovo appuntamento con lo State of Play. Sorpresa che chiaramente ha trovato il favore del pubblico, che già brama dettagli succulenti in vista dell’uscita di The Last of Us Part 2.

Il gioco di Naughty Dog, nelle scorse settimane, è stato vittima di spoiler e leak trapelati in rete, ma non per questo ha deposto le armi. Anzi, Neil Druckmann, director responsabile della produzione, si occuperà di dar vita a un vero e proprio show. Ben venticinque minuti in cui questo secondo capitolo sarà protagonista, con le varie dinamiche ludiche, il mondo di gioco e i pericoli che saranno analizzati nel dettaglio. A corredo del tutto, in chiusura, ci sarà poi un lungo filmato inedito, che di certo fungerà da utile combustibile per alimentare la fiamma dell’hype dei fan. Come se poi ce ne fosse effettivamente bisogno.

Per non perdere l’evento basterà sintonizzarsi sul canale ufficiale Sony su Youtube a partire dalle 22.00 di domani 27 maggio. Pronti a godervi un grande spettacolo?