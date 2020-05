Summertime 2 ci sarà, Netflix rinnova la serie teen in tempi record

Dopo il successo della prima stagione, Netflix conferma Summertime 2 in tempi record. La serie originale italiana prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios, aveva debuttato il mese scorso ottenendo fin da subito una grande attrattiva dai giovani utenti; nei primi giorni, Summertime era già tra gli argomenti più chiacchierati sul web.

Il merito va a un cast variegato, tra cui spicca Ludovico Tersigni, attore di Skam Italia, che ha sicuramente convinto le sue fan a seguirlo anche in questa nuova avventura. In concomitanza con l’annuncio di Summertime 2, Netflix ha anche svelato chi tornerà per una seconda stagione.

Confermato il cast principale, che ha conquistato il cuore del pubblico nella prima stagione: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale.

Novità dietro la macchina da presa: la regia sarà affidata infatti a Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e a Marta Savina. Tutti gli episodi portano la firma di Enrico Audenino e Francesco Lagi che saranno affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Summertime 2 riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Non è ancora chiaro da quanti episodi sarà composta la seconda stagione, ma dovrebbero essercene di nuovo dieci in totale.

In una calda estate, sulla riviera adriatica, due adolescenti, Summer e Alex si incontrano: tra loro scatta subito un’attrazione innegabile. I due, per, non potrebbero essere più diversi e dai caratteri diametralmente opposti. Lui è il classico ragazzo “bello e impossibile” che cerca un’altra strada diversa da quella impostagli dal padre; lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano, ma allo stesso tempo sa di non potersi allontanare perché è il collante della sua famiglia – la madre è disattenta, si comporta più da adolescente che da genitrice; sua sorella minore invece va male a scuola. Il loro amore sboccerà con l’inizio della bella stagione, allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi. E quando la stagione estiva finirà, il loro amore sopravvivrà anche oltre? Intorno a loro si snodano le vicende dei loro amici, tra cui una ragazza lesbica di cui si innamora un amico di Alex, e un compagno vergine. Anche loro, come i protagonisti, sono alla ricerca di sé stessi.

