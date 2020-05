Programmazione patch di maggio su Samsung Galaxy Note 10 Lite in Europa

Dopo il Galaxy S10 Lite arriva il turno del Samsung Galaxy Note 10 Lite, che sta ricevendo a più riprese nei vari mercati in cui viene commercializzato l’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio 2020 (i modelli no brand in Italia non l’hanno ancora ricevuto, ma immaginiamo sia questione di poco tempo perché questo succeda). Stiamo parlando del phablet con pennino in formato economico del colosso di Seul, che ha già accolto la One UI 2.1 da più di un mese. Il pacchetto in questione risponde alla sigla N770FXXU3BTE5, ed è stato rilasciato in Spagna (ecco perché restiamo convinti del fatto che nel giro di qualche giorno lo vedremo arrivare pure nel nostro mercato). Il Samsung Galaxy Note 10 Lite può così finalmente beneficiare delle patch di sicurezza di maggio 2020, che mettono un punto a ben 19 exploit nell’ambito dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico.

Chi lo ha già fatto molte volte in passato potrebbe addirittura procedere all’installazione manuale tramite il tool non ufficiale Odin. Se interessati, vi lasciamo il link al download del pacchetto N770FXXU3BTE5, da poter scaricare dalle pagine di SamMobile. Inutile dirvi che occorre la massima attenzione quando ci si impegna in operazioni del genere, che possono, se non portate a termine nel modo giusto, provocare danni anche irreparabili al vostro Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Nel momento in cui vi arriverà la notifica OTA (Over-The-Air) che vi segnalerà la disponibilità dell’aggiornamento N770FXXU3BTE5, fate per prima cosa attenzione alla percentuale di carica residua della batteria, che non dovrà mai scendere al di sotto del 50% (altrimenti sarebbe il caso di rimandare l’installazione, o di collegare il dispositivo ad una presa elettrica per evitare possa spegnersi durante il processo). Se avete qualche domanda da farci mettetevi in contatto con noi attraverso il box dei commenti qui sotto.