Piani ufficiali per EMUI 10 su 21 smartphone Huawei, tempi aggiornamento per tutti

A che punto siamo con la distribuzione dell’aggiornamento EMUI 10 per molti smartphone Huawei? Tantissimi hanno già ricevuto l’update da un po’ di tempo, altri sono prossimi al passaggio. Secondo le ultime indicazioni fornite dallo stesso produttore e comunicate via HuaweiUpdate.com, possiamo riportare i piani specifici per 21 modelli del brand. Per buona parte di questi la consegna del firmware è già avvenuta, per altri l’attesa sarà davvero minima.

EMUI 10 già ora su molti device

Il punto sulla distribuzione dell’aggiornamento EMUI 10 non poteva non partire dagli smartphone Huawei che già possono beneficiare ora del pacchetto software. L’interfaccia risulta consegnata per i Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate RS Porsche Design e ancora il Mate 20 X 5G e 4G. procedendo, i Huawei P30 e P30 Pro pure beneficiano della stessa esperienza (e a dire la verità per questi ultimi c’è anche EMUI 10.1 pronto allo sbarco).

Completano la lista dei dispositivi già raggiunti dall’aggiornamento EMUI 10, il Huawei Nova 5T, il Huawei P30 Lite (anche se solo in Europa occidentale e non ancora quella orientale. Il P Smart 2019, e il Mate 20 Lite.

Aggiornamento EMUI 10.1 a gruppi di IMEI

Per un altro gruppo di smartphone Huawei, l’aggiornamento è in corso, anche se sta procedendo lentamente per gruppi di IMEI: sono interessati da questa procedura i Huawei P Smart Pro, il P Smart Z e il P30 Lite.

Gli ultimi della lista

Quali saranno gli ultimi smartphone a ricevere l’aggiornamento EMUI 10? Secondo le ultimissime informazioni fornite, c’è una nutrita schiera di device in procinto di ottenere la nuova esperienza software tra inizio ne metà giugno. Questione di pochi giorni dunque e la novità dovrebbe essere a disposizione di Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, il Mate RS Porsche Design e ancora i due ex top di gamma Huawei P20 e P20 Pro.

Rispetto all’ultimissima tabella di marcia, si spera, non si accumuleranno ritardi.