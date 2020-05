Le 8 migliori casse Bluetooth Marshall del 2020

Marshall è un marchio storico nel panorama musicale, famoso per realizzare alcuni dei migliori amplificatori apprezzati soprattutto dagli esponenti del rock internazionale. Da alcuni anni l’azienda ha iniziato a produrre anche speaker portatili wireless, portando negli altoparlanti senza fili la qualità audio inconfondibile del brand. In questa guida abbiamo scelto le migliori casse Bluetooth Marshall del 2020, con alcuni consigli per capire quale dispositivo comprare all’interno della gamma del marchio americano.

Come scegliere la migliore cassa bluetooth Marshall

Nella linea Marshall di casse Bluetooth è possibile trovare diversi prodotti, ognuno dei quali propone tecnologie simili ma con alcune differenze sostanziali. Ad esempio i modelli Multi-Room sono progettati per una perfetta compatibilità, creando un vero set di speaker Marshall in casa, mentre quelli Multi-Host consentono di collegarsi con diversi dispositivi allo stesso tempo. Ecco quali specifiche valutare con maggiore attenzione.

Qualità audio

Gli altoparlanti wireless Marshall sono caratterizzati da un’elevata qualità del suono, infatti sono dotati delle migliori tecnologie audio disponibili al momento. A parte la potenza, che può arrivare fino a 80W nei modelli più esclusivi, con queste casse Bluetooth è possibile bilanciare sia gli alti che i bassi, per trovare l’equilibrio giusto in base alle proprie necessità e al tipo di ascolto. Le manopole analogiche garantiscono una configurazione audio ottimale, più precisa rispetto agli equalizzatori digitali.

Caratteristiche tecniche

Prima di acquistare un altoparlante Marshall è importante considerare alcuni aspetti, tra cui le dimensioni dell’apparecchio, il peso, le tecnologie di connessione e il tipo di suono fornito dallo speaker. In molte casse wireless è presente anche un ingresso AUX con jack da 3,5 mm, mentre in alcuni dispositivi c’è anche l’opzione RCA per usare il device come amplificatore per il giradischi. Inoltre potrebbe esserci la conversione da mono a stereo, il modulo Wi-Fi, un subwoofer per bassi rinforzati e un suono ancora più ricco e profondo.

Batteria e autonomia

I Marshall speaker portatili assicurano una buona autonomia, infatti sono equipaggiati con batterie agli ioni di litio moderne ed efficienti. La durata va da un minimo di 5/6 ore fino a 20 ore nei dispositivi top di gamma, con altoparlanti che sono compatibili con la ricarica rapida, per ottenere alcune ore di autonomia con appena 15/20 minuti di carica. Andiamo a scoprire le migliori casse Marshall Bluetooth 2020 in commercio.

Migliori casse bluetooth Marshall

Marshall Stockwell II

Lo speaker Marshall più economico e compatto è lo Stockwell II, un altoparlante portatile con collegamento Bluetooth 5.0 stabile e preciso. Questo apparecchio offre un suono pieno e avvolgente ad un prezzo competitivo, con ricarica veloce tramite cavo USB e ingresso AUX per collegare la cassa anche alla TV. Con la funzionalità Multi-Host è possibile associare fino a due dispositivi allo stesso tempo, in questo modo ognuno può scegliere una musica dalla sua playlist facendo a turno.



La struttura del Marshall Stockwell II è certificata IPX4, quindi è resistente a qualche spruzzo d’acqua ma non va bagnata o immersa. L’audio Blumlein Stereo Sound è multidirezionale e immersivo, con tre diversi amplificatori che danno forza al subwoofer e ai due tweeter per una potenza di 20W. La batteria agli ioni di litio assicura fino a 20 ore di autonomia, mentre le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente maneggevole, con un peso di appena 1,4 Kg e misure di 17,8 x 15,2 x 7 cm, con 4 colori disponibili e una tracolla per il trasporto.

Marshall Stockwell II Altoparlante portatile -Nero (UK) Oltre 20 ore di Riproduzione Portatile: Stockwell II offre oltre 20...

Suono Multidirezionale: Stockwell II sfrutta la tecnologia Blumlein...

Marshall Acton

Un eccellente altoparlante Marshall è lo speaker Bluetooth Acton, proposto nelle combinazioni cromatiche nero, bianco e la bellissima versione vintage con rivestimento marrone simil legno. Con il Marshall Acton è possibile collegare i propri dispositivi mobili tramite connessione Bluetooth, per ascoltare la musica con la qualità audio delle casse amplificate del marchio a stelle e strisce. Il suono è davvero potente e bilanciato, con possibilità di regolare bassi e alti tramite apposite manopole analogiche situate in cima alla struttura.

Non manca l’ingresso per il cavo AUX da 3,5 mm, in più c’è un accattivante indicatore a LED, un interruttore generale e il comando per la configurazione del volume. Lo speaker è sincronizzabile con sistema plug&play, quindi non richiedere l’installazione di software, con opzione a scelta di conversione audio mono o stereo. La potenza è di 70W, dunque piuttosto elevata, con un peso di circa 3 Kg e dimensioni non eccessivamente ingombranti di 26,5 x 16 x 15 mm, per un diffusore acustico adatto all’ascolto della musica in casa o alle feste con gli amici.

Marshall 04091800 Altoparlante Amplificato, Nero Acton si dota della tecnologia Bluetooth per la riproduzione musicale...

Acton vanta una sonorità potente per le sue piccole dimensioni

Marshall Kilburn II

Nella gamma Marshall di casse Bluetooth, il Kilburn II rappresenta veramente un prodotto di fascia alta, un dispositivo ideale per chi vuole un audio di ottima qualità. Questo altoparlante amplificato viene proposto in catalogo nei colori nero, indaco e grigio, con la scritta Marshall in stile vintage e la tipica griglia frontale montata su tutti gli amplificatori del marchio. Sono presenti le tre manopole per la regolazione manuale dei bassi e degli alti, con la tracolla originale per un trasporto semplice e pratico.

Lo speaker Marshall Kilburn II è un apparecchio portatile con collegamento Bluetooth 5.0, per una sincronizzazione davvero perfetta con qualsiasi tipo di dispositivo mobile. La potente batteria agli ioni di litio garantisce fino a 20 ore di autonomia, inoltre c’è la tecnologia aptX per assicurare un associazione di altissima qualità con gli altri device compatibili. Questo modello funziona con la ricarica rapida, per ottenere 3 ore di autonomia in appena 20 minuti, con un suono multidirezionale avvolgente e immersivo, audio stereo Blumlein e un peso di soli 2,5 Kg.

Marshall Kilburn II Altoparlante Portatile, Grigio 20 Ore: Kilburn II offre oltre 20 ore di riproduzione portatile con...

Suono multi-direzionale: questo piccolo grande eroe offre un suono...

Marshall Acton II

Un’ottima Marshall cassa portatile è la Acton II, un modello compatto con il design inconfondibile del brand americano. L’apparecchio ha un peso di 2,85 Kg, con dimensioni contenute di 15 x 26 x 16 cm, un aspetto che consente di posizionare lo speaker in qualsiasi punto della casa. Si tratta di un amplificatore di Classe D, dotato di doppi tweeters e subwoofer, per un suono avvolgente ed energico, con collegamento Bluetooth 5.0 per una connessone stabile e senza interferenze durante l’associazione con lo smartphone, il tablet o il pc.



Il Marshall Acton II propone 3 manopole analogiche per la regolazione degli alti, dei bassi e il controllo manuale del volume, per ottenere un audio perfettamente bilanciato. È presente un ingresso AUX con cavo jack audio da 3,5 mm, con sistema Multi-Host che permette di sincronizzare vari device allo stesso tempo. Per le impostazioni è possibile scaricare l’app Marshall Bluetooth sul proprio telefono, mentre la gamma di frequenza è da 50 a 20.000 Hz, con opzione audio mono e stereo, potenza di 30W e colori nero, bianco e marrone.

Offerta Marshall Acton II Altoparlante Bluetooth, Nero E' il modello più piccolo e recente della gamma Marshall

Il Bluetooth 5.0 offre un suono wireless superiore in un raggio di...

Marshall Kilburn

Un’eccellente cassa Marshall Bluetooth è lo speaker amplificato Kilburn, un modello vintage ma estremamente innovativo, dotato di tecnologie all’avanguardia per l’ascolto della musica in modalità wireless. Questo altoparlante è equipaggiato con la connessione Bluetooth V4.0, per un collegamento preciso e affidabile con alimentazione a batteria. Il peso è nelle media considerando le prestazioni elevate, con un valore di circa 3 Kg, mentre le dimensioni sono di 24,2 x 14 x 14 cm, perciò rimane abbastanza compatto e maneggevole.

La gamma di frequenza è piuttosto ampia, con range da un minimo di 62 Hz fino a un massimo di 20.000 Hz, con ingresso AUX standard da 3,5 mm e compatibilità con smartphone Android e iOS, tablet, notebook e MP3. Il Marshall Kilburn è disponibile soltanto in nero, con tracolla originale per il trasporto e tre manopole analogiche per il bilanciamento del suono in base alle proprie esigenze. Questa cassa portatile ha una potenza di 70W, un subwoofer incluso e una potente batteria agli ioni di litio, con autonomia di lunga durata fino a 20 ore con una sola ricarica.

Marshall Speaker Kilburn Portatile a Batteria Bluetooth per... Dimensioni: 242 x 140 x 140MM, Peso: 3kg

Tempo di utilizzo in batteria: 20 ore

Marshall Woburn

Proposto in edizione limitata, una delle migliori casse Bluetooth è il Marshall Woburn, un dispositivo di ultima generazione uscito nel 2020 con le tecnologie più innovative del settore. Altoparlante di ottima qualità, questo speaker ha la regolazione a manopola del volume, degli alti e dei bassi, con una connessione Bluetooth 5.0 oppure ottica per connettere ad esempio Apple TV, con ingresso AUX da 3,5 mm convertibile in analogico RCA per collegare anche il giradischi.



Il Woburn è un altoparlante con bassi profondi e un audio nitido e dettagliato, con un setup davvero semplice grazie all’apposita app per smartphone e tablet Android o iOS. Lo stile è quello originale di Marshall, con la griglia frontale e la scritta vintage sul davanti, con dimensioni della struttura abbastanza contenute e un peso non eccessivo. Ovviamente è una cassa Bluetooth wireless da usare in casa, con la quale migliorare il suono della Smart TV o di qualsiasi dispositivo mobile compatibile, per usufruire di un suono stereo ricco ed equilibrato.

Marshall Stanmore II

Lo Stanmore II è un dispositivo Marshall cassa portatile di ottima qualità, realizzato con lo stile unico del brand americano icona del rock. Nella parte superiore dello speaker ci sono le classiche tre manopole, per gestire in maniera personalizzata i bassi, gli alti e il volume, con levetta per l’accensione e ingresso AUX con opzione RCA. Naturalmente è un altoparlante senza fili con connessione Bluetooth 5.0, da collegare in modalità wireless con smartphone e tablet Android e iOS, MP3 e laptop di qualsiasi marca, con un sistema di sincronizzazione automatica piuttosto efficiente.

Il Marshall Stanmore II mette a disposizione un suono potente e immersivo, adattandosi senza problemi a qualsiasi stanza della casa ma anche a piccoli locali commerciali, bar e ristoranti. Le impostazioni si possono realizzare in modo digitale direttamente dal proprio telefono, basta scaricare l’app Marshall Bluetooth e installarla all’interno del proprio smartphone. La potenza è più elevata rispetto agli altri device della gamma Marshall, con un livello di 80W, un peso di 4,65 Kg e dimensioni di 18,5 x 35 x 19,5 cm.

Marshall MRL1001902 Stanmore II Altoparlante Bluetooth - Nero (UK) Stanmore II è il diffusore più versatile della gamma Marshall ed è...

Il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX offrono un suono senza fili...

Marshall Stanmore Multi-Room

Per creare un suono vigoroso e raggiungere ogni punto della casa è possibile acquistare il diffusore portatile Marshall Stanmore Multi-Room. Si tratta di un dispositivo Bluetooth con modulo Wi-Fi, con un sistema che consente di sincronizzare lo speaker con altre casse wireless del marchio americano, bilanciando il suono in ogni zona dell’abitazione. Oltre ai controlli tradizionali, per regolare i bassi, gli alti e il volume, questo modello consente di gestire l’ingresso AUX passando dal segnale digitale a quello analogico RCA per associare il giradischi, fino a impostare la connessione Bluetooth 4.2 o wireless.



Proposto in bianco o in nero, questo speaker senza fili della Marshall è compatibile con Google Chromecast, Spotify Connect e dispositivi AirPlay, con 7 diverse impostazioni per caricare direttamente le playlist attraverso l’app Marshall Multi-Room. L’audio è stereo Hi-Fi con potenza di 50W, amplificazione attiva, indicatore a LED e un peso di 4,7 Kg, con dimensioni di 18,5 x 35 x 19 cm e un design retrò molto accattivante, da abbinare con qualsiasi stile d’arredamento della casa.