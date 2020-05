Laura Pausini a OHM Live con Dua Lipa, Maluma e tanti altri: come seguire in streaming

Laura Pausini a OHM Live con tanti altri artisti internazionali. La maratona di solidarietà inizierà alle 18 del 29 maggio e sarà visibile in streaming in tutto il mondo. In occasione di One Humanity Live, Laura Pausini canterà il singolo La Soluzione, che ha estratto nel 2018 da Fatti Sentire. Il brano era stato rilasciato appena prima del tour nei palasport e delle date sold-out all’Arena di Verona fissate per il mese di settembre.

YouTube, Facebook, TikTok, IGTV sono le piattaforme nelle quali sarà trasmesso l’evento che conta sulla partecipazione di numerosi artisti internazionali come Dua Lipa, Miguel Bosé, Jason Derulo, Becky G, Maluma, Nicky Jam. Agli artisti musicali, si uniscono alcuni volti noti del cinema, dello sport, della musica e dell’arte. A unirli, sarà l’intento benefico dell’evento.

L’evento in streaming è organizzato con la collaborazione SDG Impact Fund delle Nazioni Unite e la Global Gift Foundation. I proventi saranno devoluti in beneficenza e in particolare a Global Gift Foundation, Medici senza frontiere, Dubai Cares, Croce Rossa Internazionale, Red Crescent e FromU2Them.

Laura Pausini star degli eventi in streaming

In questi mesi di quarantena, Laura Pausini ha partecipato a diversi eventi in streaming a sostegno dell’emergenza Coronavirus, che ha colpito tutto il mondo e in modo particolare l’Italia. Laura Pausini ha presenziato in qualità di artista internazionale, e apprezzata in tutto il mondo. Con i tre artisti de Il Volo, ha partecipato ad Altisimo Live, il più grande festival musicale in streaming mai organizzato.

Il concerto all’Arena Campovolo è annullato

Il 19 settembre 2020, Laura Pausini avrebbe dovuto essere una delle 7 protagoniste del grande evento all’Arena Campovolo, organizzato a sostegno dei centri antiviolenza, da anni al fianco delle donne che hanno subìto e subiscono violenza fisica e psicologica. Il concerto, con Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia è stato rimandato al 26 giugno 2021.