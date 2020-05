La penultima puntata de La Cattedrale del Mare in onda il 2 giugno (ascolti permettendo): anticipazioni nuovi episodi

La penultima puntata de La Cattedrale del Mare andrà in onda martedì 2 giugno su Canale5, ascolti permettendo. Il lungo calvario della serie spagnola Netflix continua e se nel primo appuntamento gli ascolti sono stati poco superiore all’11% di share e le polemiche non sono mancate per via della censura, adesso tutti si chiedono cosa ne sarà del secondo in scena questa sera.

Se gli ascolti non crolleranno e se Mediaset confermerà la messa in onda al martedì in prime time, la prossima settimana l’appuntamento sarà con gli episodi 5 e 6 in cui, dopo il salvataggio di due bambini, Arnau riceve come ricompensa una nuova carriera remunerativa. Intanto, dopo aver rischiato di morire il giovane inizia a guardare Mar con occhi diversi anche se i piani che re Pedro ha per lui sono ben altri. Aledis scoprirà che Arnau è ancora vivo, come si metteranno le cose per loro?

Prima di capire cosa succederà nella penultima puntata de La Cattedrale del Mare, la serie spagnola tornerà in onda oggi, 26 maggio, in cui Bernat guida la rivolta dei poveri affamati contro i nobili, un gesto che gli costerà caro. Divenuto uomo e fiero “bastaixo”, Arnau scopre l’amore ma rimane incastrato tra la passione per Aledis e gli obblighi verso Maria.

Non mancheranno ribellioni e nuove lotte soprattutto quando i poveri decidono di andare allo scontro per via della fave a cui sono ridotti. Dalla loro parte si metterà proprio Bernat per l’assalto al castello ma questo lo porterà dritto in carcere e, successivamente, ad una condanna a morte per impiccagione. Aledis deve andare incontro al suo destino e adempiere l’obbligo di sposare un altro uomo anche se non riesce ad allontanarsi da Arnau ma senza successo ed è per questo che gli chiederà di scappare insieme a lei e vivere finalmente felici, siamo sicuri che lui rinuncerà ai suoi obblighi?