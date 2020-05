Il trailer di Dark 3 rivela la data ufficiale tra corse contro il tempo, violenza e fiamme (Video)

Il trailer di Dark 3 è finalmente tra noi e la prima cosa che salta subito all’occhio è sicuramente la conferma della data ufficiale di messa in onda, quella che tutti noi aspettavamo, ovvero il 27 giugno 2020. Di solito il rilascio delle serie Netflix avviene al venerdì quindi rimane da capire se davvero Dark 3 sbarcherà sulla piattaforma a partire dalle 9 di sabato 27 o ci sarà qualche piccolo cambiamento magari lanciando il tutto a mezzanotte come è avvenuto per Summertime nelle scorse settimane.

Messo un punto, o quasi, sulla questione data, il trailer di Dark 3 apre ad un viaggio in un nuovo mondo, un viaggio oscuro e violento in cui nessuno sembra essere al sicuro, Adam compreso. Un altro mondo, tale e quale a quello che conosciamo, questo è quello che si vede nelle prime immagini del terzo e ultimo capitolo, ma sarà lì la soluzione per fermare Adam e i continui cicli in cui Jonas e gli altri continuano a ritrovarsi ignari del piano generale?

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale della seconda stagione abbiamo lasciato Jonas in lacrime piangere la sua Martha uccisa dal suo stesso io del futuro, il terribile Adam, lo stesso che lo ha ingannato, almeno sembra, spingendolo a fare quello che era giusto per dare il via al nuovo ciclo, ma cosa ne sarà adesso di tutti loro?

Jonas ha deciso di seguire la sua Martha in un mondo parallelo grazie ad una sorta di macchina del tempo (e dello spazio) evoluta rispetto a quello con cui il giovane è abituato a viaggiare, ma a cosa andrà incontro? Questa è la domanda principale che apre la strada a Dark 3, il nuovo capitolo della serie Netflix che dovrà mettere insieme gli ultimi pezzi dell’intricato puzzle regalando al pubblico la soluzione di questo mistero visto che sarà anche l’ultimo della saga.

Ecco il trailer dell’ultimo capitolo:

Al cast della serie si aggiungerà l’attore Sammy Scheuritzel pronto a prendere posto al fianco di Barbara Nüsse, Jakob, Diehl, Nina Kronjäger, Hans Diehl e Axel Werner, ma cosa succederà in questa terza stagione?

Sicuramente quasi tutti i principali protagonisti della serie sono sopravvissuti al disastro nucleare: Elisabeth, Noah, Claudia Tiedemann, Regina Tiedemann e Peter Doppler si trovavano nel bunker, l’unico posto utile in cui salvarsi, Magnus, Bartosz e Franziska erano alle prese con un viaggio nel tempo con la versione adulta di Jonas, Katharina Nielsen aveva imboccato il tunnel e molto probabilmente la ritroveremo nel 1954 o 1987, Hanna Kahnwald, arrivata nel 1950 per seguire Ulrich, è pronta per una nuova vita senza di lui e, magari con Egon, ma cosa ne è stato di Charlotte?

Nuovi legami familiari potrebbero essere rivelati in Dark 3 ma, soprattutto, tutto questo sarà legato ai nuovi personaggi che il trailer mostra in quella che sembrava la casa del vecchio Adam. Si tratta davvero di new entry o saranno solo nuove versioni dei personaggi che già conosciamo? In che modo Franziska e Magnus diventeranno scagnozzi di Adam? Cosa troveremo nel mondo alternativo? A quanto pare tutti gli alberi genealogici di Winden sono ancora da scrivere.