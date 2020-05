Il numero di telefono di Eminem a disposizione dei fan: “Scrivetemi, vi risponderò”

Non un rumor né una soffiata di qualcuno in vena di scherzi: il numero di telefono di Eminem è stato messo a disposizione dei fan dallo stesso Marshall Bruce Mathers sui social.

Il rapper prende l’iniziativa nei giorni in cui ricorre il 20esimo anniversario dell’uscita di The Marshall Mathers LP pubblicato nel 2000 e forte di successi come Stan, The Real Slim Shady e My Name Is. Proprio da Stan Eminem prende ispirazione per postare ai suoi follower il suo numero di telefono, citando i versi del brano:

“‘Caro Stan, volevo scriverti prima ma sono stato molto occupato’. 313-666-7440. Scrivetemi, vi risponderò”.

In chiusura del tweet Eminem ha inserito un link al sito Community in cui compaiono le sue informazioni di contatto. Community è una sorta di social network in cui gli artisti offrono la possibilità ai fan di postare le loro domande. Ovviamente la mole di contatti è immensa e per questo le star non sono sempre pronte a rispondere.

Alcuni fan hanno già inviato messaggi al numero di telefono di Eminem e hanno ricevuto una risposta automatica: “Ciao, sono Eminem”, con l’invito a cliccare su un link per far sì che il rapper aggiungesse il loro numero ai suoi contatti.

L’iniziativa, ripetiamo, arriva nella settimana in cui il rapper di White America festeggia i primi 20 anni di Marshall Mathers LP che verranno celebrati mercoledì 27 maggio con uno streaming party su Spotify al quale sono invitati tutti fan di Eminem.

Durante lo streaming party i fan potranno interagire su una chat e rivolgere domande a Marshall Mathers, quesiti che interesseranno la storia del disco e le vicende personali del rapper. La voce di Lose Yourself si impegnerà a rispondere durante lo streaming.

Il numero di telefono di Eminem sembra arrivare come risposta dopo tanti anni in cui Stan raccontava il difficile rapporto tra il fan ossessivo e la star.