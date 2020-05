Il giorno giusto per EMUI 10.1 su Huawei P40 Lite: nuove funzioni disponibili

Arrivano buone notizie in queste ore per gli utenti che negli ultimi due mesi si sono decisi ad acquistare un Huawei P40 Lite. Sulle nostre pagine, soprattutto a maggio, ci siamo concentrati prevalentemente sulle offerte messe a disposizione dei potenziali acquirenti dello smartphone, ma non dobbiamo dimenticare anche la questione relativa allo sviluppo software. Una svolta importante, a tal proposito, l’abbiamo avuta questo martedì con l’avvio delle distribuzione dell’aggiornamento impostato su EMUI 10.1.

Giornata calda non solo per Huawei P40 Lite

In effetti, le ultime ore sono state molto calde in casa Huawei, se pensiamo al fatto che il produttore asiatico abbia iniziato ad inviare l’aggiornamento con EMUI 10.1 per i dispositivi Huawei P30 e P30 Pro in Europa. Ora, insieme ai top di gamma del 2019, abbiamo un segnale concreto ed importante anche per Huawei P40 Lite. Attenzione, però, perché come sottolinea Huawei Central ci sono delle differenze non di poco tra i vari pacchetti software che dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione.

Ad esempio, rispetto alla serie Huawei P30, il log delle modifiche incluse per Huawei P40 Lite concepisce anche nuove funzionalità limitate, tra cui il Multi-window multitasking ed altre funzioni legate all’intelligenza che potrebbero fare la differenza nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto emerso fino a questo momento, il pacchetto software dovrebbe avere un peso da 1,5 GB, con la versione EMUI 10.1.0.206.

Insomma, per conoscere bene gli effetti del nuovo aggiornamento con EMUI 10.1 per Huawei P40 Lite dovremo per forza di cose attendere la piena diffusione del firmware anche qui in Italia. Nel frattempo, qualora abbiate ricevuto la notifica per testare l’upgrade in questione anche qui in Italia, fatecelo sapere con un commento qui di seguito, sperando in un miglioramento generale delle sue prestazioni.