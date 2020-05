Il finale di stagione di Profiling 6 su Giallo, l’addio a Chloé in replica martedì 26 maggio

Si conclude la programmazione in replica di Profiling 6 su Giallo: il canale 38 del digitale terrestre trasmette il 26 maggio gli ultimi due episodi della sesta stagione della serie poliziesca, già in onda questa primavera in prima visione alla domenica sera.

L’ultimo appuntamento con le repliche di Profiling 6 su Giallo, il 26 maggio, segna l’addio alla protagonista storica della serie Odile Vuillemin, che ha impersonato per sei stagioni la bizzarra e talentuosa criminologa Chloé Saint-Laurent. Esperta profilatrice di criminali, ingaggiata dal commissario della polizia nazionale parigina Grégoire Lamarck (Jean-Michel Martial), ha affrontato casi oscuri e complessi risolvendoli col suo intuito e spesso accusando le conseguenze del suo lavoro nella vita privata.

Il nono e decimo episodio di Profiling 6 su Giallo, in onda martedì 26 maggio, sono gli ultimi con Odile Vuillemin nei panni di protagonista del poliziesco francese creato nel 2009 da Fanny Robert e Sophie Lebarbier, ma non rappresentano la sua ultima apparizione in assoluto. L’attrice torna infatti nei primi due episodi della settima, apparendo come guest star per il passaggio di testimone tra Chloé e Adèle Delettre, la nuova criminologa della squadra interpretata da Juliette Roudet.

Ecco le trame degli episodi del finale di stagione di Profiling 6 su Giallo, con la protagonista Chloé alle prese coi suoi problemi di salute mentale che potrebbero metterla in pericolo di vita.

6×9 Le Bambole

Una ragazza viene trovata assassinata in una giostra. Rocher la riconosce come la babysitter di una ragazza che è annegata. L’indagine conduce a una donna in una casa piena di bambole. Chloé inizia a pensare di avere dei deliri e teme una ricaduta.

6×10 Alice

Chloé si sveglia e non ricorda nulla. Un uomo che non conosce la chiama Alice e le dice che stanno scappando per Rocher. Mentre l’uomo si procura i biglietti per lasciare la Francia, Chloé inizia un lavoro come cameriere e viene coinvolta in un caso di omicidio.

La settima stagione di Profiling è attualmente in onda ogni domenica sera in prima visione su Giallo: il 31 maggio la programmazione si conclude con il nono e decimo episodio di Profiling 7, cui dovrebbe far seguito, la settimana successiva, l’ottava stagione inedita.