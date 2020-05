I primi versi delle nuove canzoni di Vasco Rossi svelati dalla sala di registrazione

Le nuove canzoni di Vasco Rossi stanno prendendo forma. Il Kom è tornato in studio per riprendere i lavori che si erano interrotti a Los Angeles, quando aveva deciso di tornare in Italia per trascorrere la quarantena nel suo paese.

In questi giorni, si è anche parlato della possibilità di un ritorno con un nuovo album, che i fan attendono dal 2014 dopo il rilascio di Sono Innocente. Il Kom avrebbe infatti deciso di rimettersi in gioco con una prova sulla lunga distanza, della quale non si conoscono ancora i dettagli.

I primi versi della musica di Vasco dallo studio

L’euforia per il ritorno a lavoro è tangibile. Nel rispetto delle norme imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus, Vasco Rossi è tornato a registrare a Bologna e l’ha fatto con tanto di spoiler. I versi anticipati dal Kom potrebbero anche essere quelli del nuovo singolo, anche se non sono stati rilasciati dettagli in merito.

L’ultimo singolo in radio è Se Ti Potessi Dire, che ha pubblicato il 25 ottobre scorso a un anno di distanza da La Verità. Vasco Rossi aveva anche dichiarato di aver trovato la sua dimensione congeniale con il rilascio dei singoli, che hanno riempito questi anni che ci hanno diviso dal rilascio di Sono Innocente, che presto potrebbe avere un erede.

L’estate 2020 di Vasco Rossi sarà in silenzio

Com’era prevedibile, i concerti di Vasco Rossi per l’estate 2020 sono stati annullati. Intraprendere il percorso degli spettacoli dal vivo sarebbe stato impensabile, viste le recenti norme imposte dal DPCM che vietano gli assembramenti e fissano il limite a 1000 spettatori per i concerti all’aperto.

Sembra però che questa quarantena l’abbia ispirato per il rilascio di qualcosa di nuovo, con la possibilità di pubblicare un album di inediti che solo qualche anno fa escludeva a priori dai progetti musicali da rilasciare in vista del tour.