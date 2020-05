Fabrizio De André e PFM, Il Concerto Ritrovato di Genova in CD e LP

Fabrizio De André e PFM si sono esibiti in concerto a Genova nel 1979. Il Concerto Ritrovato arriva adesso in CD e in LP, è disponibile su Amazon in entrambe le versione per un totale di 18 tracce registrate dal vivo più di 40 anni fa.

Una perla rara, di inestimabile valore nella storia della musica italiana raggiunge i negozi nel 2020. La sua pubblicazione è stata resa possibile dopo la restaurazione del filmato originale, trasmesso per la prima volta nei cinema della penisola.

Ora arriva nei negozi la colonna sonora del docu-film, ovvero la traccia audio del concerto-evento che si è tenuto a Genova il 3 gennaio 1979 e che ha visto sullo stesso palco Fabrizio De André e la PFM.

Padrone d’incassi al cinema, Il Concerto Ritrovato entra nelle case degli italiani. Per la prima volta in questi giorni è possibile ascoltare il concerto in alta qualità e rivivere comodamente dal divano le emozione di un live storico.

Fabrizio De André e PFM, Il Concerto Ritrovato è disponibile per l’acquisto in due versioni: è possibile comprare il formato CD con libretto oppure il formato doppio LP (180gr.).

Il concerto si è tenuto nel Padiglione C della Fiera di Genova, evento del tour in programma a cavallo tra il 1978 e il 1979. L’idea del concerto insieme nacque in Sardegna e portò allo sviluppo di un intero tour congiunto che univa la musica di De André e quella della PFM.

Due album dal vivo tra il 1979 e il 1980, ma il concerto di Genova – la città di De André – meritava un’attenzione maggiore; è per questo che quei filmati sono stati conservati gelosamente per oltre 40 anni e custoditi da Piero Frattari, il regista.

TRACKLIST

01. La canzone di Marinella – Live in Genova 03/01/1979

02. Andrea – Live in Genova 03/01/1979

03. Maria nella bottega del falegname – Live in Genova 03/01/1979

04. Il testamento di Tito – Live in Genova 03/01/1979

05. Presentazione – Live in Genova 03/01/1979

06. Un giudice – Live in Genova 03/01/1979

07. Giugno ’73 – Live in Genova 03/01/1979

08. La guerra di Piero – Live in Genova 03/01/1979

09. Amico fragile – Live in Genova 03/01/1979

10. Verranno a chiederti del nostro amore – Live in Genova 03/01/1979

11. Zirichiltaggia – Live in Genova 03/01/1979

12. Rimini – Live in Genova 03/01/1979

13. Via del campo – Live in Genova 03/01/1979

14. Avventura a Durango – Live in Genova 03/01/1979

15. Sally – Live in Genova 03/01/1979

16. Bocca di rosa – Live in Genova 03/01/1979

17. Volta la carta – Live in Genova 03/01/1979

18. Il pescatore – Live in Genova 03/01/1979