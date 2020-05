Eccola in nuove foto la Xiaomi Mi Band 5: gli elementi principali

Sono comparse su Weibo alcune nuove immagini che ritraggono la Xiaomi Mi Band 5, ed in cui il braccialetto intelligente esibisce un display leggermente più grande di quello che caratterizza la Mi Band 4. La superficie frontale, come potete vedere anche voi, appare più piatta. Cambia anche l’alimentatore, adesso con design plug-in. Secondo tali indiscrezioni la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe avere un prezzo di 200 CNY, pari a circa 25 euro al cambio attuale.





Detto questo, la smartband dovrebbe disporre di uno schermo OLED da 1.2 pollici, il supporto alla tecnologia NFC a livello globale, la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la compatibilità con Amazon Alexa (anche se bisognerà appurare se direttamente, con l’innesto a bordo di microfono ed altoparlante, oppure indirettamente, tramite il microfono e l’altoparlante dello smartphone a cui la Xiaomi Mi Band 5 è collegato tramite la tecnologia Bluetooth) ed il monitoraggio del ciclo mestruale. Non mancherà nemmeno la ‘Funzione Personal Activity Intelligence‘, meglio nota con l’acronimo ‘PAI‘, che vi consiglierà quanta attività sportiva praticare per restare in forma, nel rispetto totale della vostra salute (commisurando lo sforzo profuso ai parametri vitali).

La Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere presentata tra agosto e settembre per via del probabile ritardo accumulato nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus (non escludiamo comunque sorprese, e quindi un lancio anticipato rispetto alle previsioni). Come vi sarete accorti anche voi, le caratteristiche aggiuntive rispetto al modello attuale sono davvero tante (sempre che vengano tutte confermate al momento opportuno), tra cui, a nostro avviso la più importante, la possibilità di effettuare pagamenti digitali attraverso Google Pay e Mi Pay grazie alla tecnologia NFC implementata a livello globale Nel frattempo se volete farci qualche domanda sentitevi liberi di farlo utilizzando il box dei commenti in basso.