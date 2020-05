Come ricaricare la carta HYPE tramite il servizio SisalPay|5

HYPE e SisalPay|5 hanno stretto di recente un accordo commerciale molto vantaggioso che consentirà agli utenti della piattaforma di gestione dei propri risparmi di ricaricare il conto attraverso il noto servizio di proximity banking nei più dei 50 mila centri autorizzati (tabacchi, edicole e bar sparsi su tutto il territorio nazionale). Come fare per ricaricare la carta HYPE tramite SisalPay|5? In realtà si tratta di un’operazione assai semplice, dal momento che tutto quanto bisogna fare è esibire all’esercente il QR code generato nell’applicazione omonima, per poi pagare in contanti. La società avrebbe anche in mente di imbastire una partnership con PagoBancomat, anche se non sappiamo quando esattamente il sistema verrà integrato.

Per quanto riguarda SisalPay|5, l’accredito sulla carta HYPE sarà istantaneo, e l’importo risulterà immediatamente disponibile all’utente per qualsiasi transazione voglia effettuare. Le commissioni variano in base al tipo di contratto sottoscritto (Start, Plus o Premium), e partire da 2,50 euro fino a 1,60 euro, da versare direttamente all’esercente. Ricordate che prima della ricarica il rivenditore vi chiederà si esibire un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Il servizio SisalPay|5 nasce dalla collaborazione tra SisalPay e Banca 5 di Intesa San Paolo. Per quanto riguarda HYPE, la possibilità di ricarica tramite SisalPay|5 non è che l’ennesima modalità utile allo scopo che va ad aggiungersi a quelli che già si conoscevano (bonifico bancario, carta di credito ed accredito dello stipendio in forma diretta). Trovate tutte le informazioni relative ad HYPE sul sito ufficiale della piattaforma di pagamento. In fondo era quello che mancava all’ecosistema HYPE per compiere il salto di qualità definitivo, collocandosi il servizio tra i migliori conti semplici e smart (in realtà ce ne sono tanti, ma questo appare assai completo ed efficace). Siete d’accordo anche voi? Lasciate un commento per farcelo sapere.