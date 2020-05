Cambia tutto per PS Plus di giugno 2020: Call of Duty WWII gratis su PS4 da oggi 26 maggio

Mentre il popolo di videogiocatori era in attesa di scoprire i giochi PS Plus di giugno 2020, “mamma” Sony ha deciso di stravolgere ogni piano e di anticipare i tempi. Del tutto a sorpresa, il colosso giapponese ha infatti svelato che il primo titolo da scaricare gratuitamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro – versione più potente della console di attuale generazione – è Call of Duty WWII, una delle ultime incarnazioni della celebre saga sparacchina a marchio Activision, realizzata nel 2017 dall’accoppiata Sledgehammer Games e Raven Software. Naturalmente il download sarà possibile, come di consueto, solo per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus, che tra le altre cose permette di giocare online in multiplayer, di sfruttare dello spazio di archiviazione aggiuntivo grazie alla tecnologia cloud e di approfittare di sconti aggiuntivi in esclusiva sul PlayStation Store. Di conseguenza, potete scaricarlo da oggi, 26 maggio, fino al prossimo 6 luglio.

PS Plus di giugno: Call of Duty WWII gratis su PS4

Mentre in rete si erano affollate previsioni e teorie sui giochi gratis con PS Plus di giugno, ecco allora che le regole paiono essere cambiate per il prossimo mese, senza per altro una motivazione apparente. Poco male, perché Call of Duty WWII è uno shooter in prima persona validissimo e intenso, che – come il nome suggerisce – ci porta a combattere sui cambi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale:

Call of Duty torna alle sue radici con Call of Duty WWII, un’esperienza mozzafiato che porterà una nuova generazione nella Seconda Guerra Mondiale. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele di una guerra contro un potere globale che sta tenendo il mondo in pugno. Call of Duty WWII porta la Seconda Guerra Mondiale nella nuova generazione con tre diverse modalità di gioco: Campagna, Multigiocatore e Zombi.

Call of Duty: WWII + DLC Esclusivo amazon- PlayStation 4 La celebre saga di Call of Duty torna alle sue origini.

Call of Duty: WWII offre la perfetta esperienza della Seconda Guerra...

Nel momento in cui vi scrivo, il videogioco sparacchino non è ancora disponibile per il download – si tratta della versione standard -, ma dovrebbe essere questione di ore. Nella giornata di domani, Sony dovrebbe annunciare l’altro – o gli altri – giochi PS Plus di giugno 2020. Secondo voi quali saranno?