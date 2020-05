Bull 4 su Rai2 da giugno in prima tv, prenderà il posto di NCIS e The Rookie?

Arrivano gli episodi di Bull 4 su Rai2: la nuova stagione del procedural con protagonista Michael Weatherly sarà una delle prime visioni crime della seconda rete Rai per quest’estate a corto di novità a causa della pandemia da Coronavirus.

La serie CBS, che negli Stati Uniti va in onda al martedì subito dopo NCIS, è giunta alla quarta stagione con Michael Weatherly nei panni del Dottor Jason Bull, personaggio ispirato alla carriera del consulente giudiziario Dr. Phil McGraw.

La programmazione di Bull 4 su Rai2, una prima tv assoluta per l’Italia, non è stata ancora ufficializzata ma presumibilmente sarà fissata al venerdì sera, prendendo il posto in palinsesto precedentemente occupato dalla diciassettesima stagione di NCIS e dalla seconda di The Rookie.

Entrambi i polizieschi terminano la loro programmazione, almeno per quanto riguarda la prima parte delle stagioni attualmente in corso, venerdì 29 maggio, giorno in cui si conclude anche la messa in onda della prima metà di stagione di Blue Bloods 9. Di conseguenza, il venerdì resta una casella vuota da riempire per la stagione estiva. E l’arrivo di Bull 4 su Rai2 a giugno sembra dunque destinato a coprire quel vuoto.

La scorsa estate Rai2 aveva trasmesso Bull 3 al sabato sera, ma quest’anno ad occupare quello slot di palinsesto c’è l’approfondimento di Petrolio Antivirus, il programma d’informazione di Duilio Giammaria, seguito da Tg2 Dossier. Per questo anche gli altri crime di Rai2 sono stati anticipati al venerdì e su questa scia potrebbe inserirsi l’arrivo di Bull 4 su Rai2.

La quarta stagione della serie, che sembrava in bilico dopo lo scandalo molestie che ha travolto il suo protagonista, parte da un primo episodio che vede Jason Bull alle prese con la paternità. Insieme a Michael Weatherly, costretto dalla CBS a seguire dei corsi corsi sulla leadership per garantire un ambiente di lavoro salubre, tornano nel cast Freddy Rodriguez nei panni di Benny Colón, Geneva Carr come Marissa Morgan, Jamie Lee Kirchner come Danny James, Christopher Jackson nei panni di Chunk Palmer e MacKenzie Meehan che interpreta Taylor Rentzel.

Di recente CBS ha annunciato il rinnovo di Bull anche per una quinta stagione, attesa a settembre insieme a NCIS 18.

In attesa di programmare Bull 4 su Rai2, la rete ha deciso di trasmettere in replica la serie con il popolare ex Tony DiNozzo di NCIS nell’access prime time, ogni giorno alle 19:40, a partire dalla prima stagione.