Alessandro Cecchi Paone attacca Al Bano e Romina: “Una finta telenovela”

A pochi giorni dagli auguri di Loredana Lecciso al cantautore pugliese Alessandro Cecchi Paone attacca Al Bano e Romina, ex coppia nella vita e binomio artistico che continua, come abbiamo appreso dalla loro partecipazione a Sanremo in qualità di ospiti.

I riflettori su Al Bano non si spengono, specie dopo la gaffe sui dinosauri di pochi giorni fa. Ad alimentare l’occhio di bue, quindi, ci pensa anche Cecchi Paone che da NuovoTV risponde a La Posta per replicare alla domanda di un’ammiratrice delle voci di Felicità.

Il tema è quello del triangolo amoroso tra Al Bano, Romina e Loredana Lecciso: il cantautore ha ritrovato l’amore per la Lecciso ma della coppia Carrisi-Power nessuno smette di parlare perché proprio loro, sostiene Cecchi Paone, tengono le luci accese sulla loro vita privata.

Un continuo gossip che è anche una strategia di marketing, secondo Cecchi Paone, che dice:

“Chi si occupa della loro promozione deve aver riscontrato un certo tipo di pubblico che adora l’infinita telenovela che si svolge a Cellino”.

L’attenzione mediatica su Al Bano e Romina sarebbe, sempre secondo Cecchi Paone, un modo per solleticare la curiosità dei fan che sognano ogni giorno un ritorno di fiamma della coppia che specie dal giorno della loro separazione hanno alimentato la curiosità dell’informazione che vive di gossip e del pubblico che vuole sempre restare aggiornato sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo.

Tutto studiato, quindi, secondo Paone, nel nome di un disegno di promozione continua e martellante che non spegne l’attenzione sugli ex coniugi. Chi li ha seguiti a Sanremo 2020, in effetti, non ha taciuto l’idea di un possibile ritorno in amore di Al Bano e Romina, anche se il cantautore pugliese ha ripreso la sua storia d’amore con Loredana Lecciso che ora vive insieme a lui in Puglia.

Cecchi Paone attacca Al Bano e Romina e dipinge la loro vita privata come una strategia commerciale.