Al via gli LGDays di MediaWorld: offerte per smartphone e TV 4K OLED fino al 31 maggio

Partono da oggi, 26 maggio, i cosiddetti LGDays di MediaWorld, vale a dire alcuni giorni di golose promozioni per alcuni dei prodotti più richiesti di casa LG. Al fianco degli ultimi Mega Sconti – che di recente hanno toccato anche l’universo videoludico, con offerte su PC da gaming, sulle console dell’attuale generazione e su titoli di sicuro richiamo per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One -, chi è alla ricerca dei gioiellini tecnologici del popolare marchio asiatico può allora consultare il nuovo volantino dedicato della catena di elettronica di consumo. Le offerte sono valide sia online che in negozio, e saranno attive fino a domenica prossima, quindi il 31 maggio. Tra i prodotti coinvolti andiamo a trovare smartphone, TV Ultra HD 4K, OLED e addirittura soundbar. Più in basso, vado a segnalarvi quelli più interessanti, mentre a questo indirizzo – che rimanda al sito ufficiale – potete consultare la promozione completa.

LGDays di MediaWorld, le migliori offerte di maggio 2020

Partiamo con la carrellata di offerte legate agli LGDays di MediaWorld con gli smartphone. In particolare, l’azienda sconta il K50s nella colorazione Aurora Black, proposto al prezzo di 129 euro, contro i precedenti 199,99 euro. Per un risparmio effettivo di circa 80 euro. A questa promozione si affianca quella per chi vorrebbe portarsi a casa una nuova soundbar: da MediaWorld – sia in eCommerce che nei punti vendita di tutta Italia – troviamo la SL5Y a 2.1 canali a 179,99 euro, ovvero 70 euro in meno dai 249,99 euro di listino precedenti, ma anche la SJ3 al prezzo particolarmente vantaggioso di 119,99 euro.

Passando ai televisori, gli LGDays di MediaWorld per la fine di maggio propongono il TV 4K 65UM7050PLA.API da 65 pollici al prezzo di 599 euro, 100 in meno rispetto al prezzo standard. Non mancano comunque sconti su Smart TV da 55 e 49 pollici di altre linee. Per quanto riguarda gli OLED, vi segnalo gli sconti sul 55B9PLA da 55 pollici, che può essere acquistato a 1249 euro – contro il prezzo di listino di 1899 euro, sull’OLED 55B9SLA da 55 pollici a 1249 euro, e sul 65B9SLA, a 1899 euro.