10 giochi simili a Tomb Raider da acquistare nel 2020

Tra gli action game d’avventura la serie di Tomb Raider è una delle più popolari e longeve, complice anche il carisma della protagonista Lara Croft. I titoli lanciati in circa 24 anni sono numerosi, da The Angel of Darkness a Tomb Raider, primo capitolo della saga pubblicato nel 1996 e record di incassi. Per variare un po’ le opzioni non mancano, infatti ti proponiamo 10 giochi simili a Tomb Raider, che puoi acquistare e utilizzare su PS4, Xbox One, Xbox 360 e naturalmente anche sul pc.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Se sei un fan del genere azione/avventura, dopo Tomb Raider devi assolutamente provare anche Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, titolo videoludico per Playstation 4, pc e Xbox One. Questo videogame privilegia il gioco di squadra, quindi è consigliabile partecipare in gruppo, inoltre propone buone meccaniche e una grafica adeguata. Nel complesso il videogioco è davvero divertente, con la possibilità di rendere speciale ogni scontro e ricorrere a un gran numero di armi e attrezzature di vario tipo, quasi come se fosse uno sparatutto puro.

L’equipaggiamento si può personalizzare, inserendo ad esempio un mirino oppure il silenziatore, per agire indisturbati e prendere di sorpresa i nemici. La modalità multiplayer funziona bene, rendendo giustizia a questo titolo dove il single player esiste ma non permette di entrare nelle dinamiche di gioco come l’opzione multigiocatore. Nell’edizione venduta su Amazon sono inclusi 10 pacchetti outbreak da collezionare, 600 crediti R6 e alcuni contenuti aggiuntivi, da usare nella storia o nelle 10 simulazioni di terrorismo da effettuare obbligatoriamente.

Dragon Ball Xenoverse 2

Accostare Dragon Ball Xenoverse 2 e Tomb Raider potrebbe sembrare un’eresia, tuttavia l’avventura, i combattimenti e molti altri aspetti possono passare dal mondo totalmente fantasy al surreale, senza troppi problemi da entrambe le parti. Il franchise è ancora in grado di dire la sua, con questo capitolo che integra all’interno degli elementi tipici dei giochi di ruoli, mantenendo comunque la sua identità. Bandai si è davvero impegnata con questo titolo per PS4 e Xbox One, in cui passato e futuro del Super Sayan si mischiano insieme in un unico gameplay.

Goku torna in tutto il suo splendore in questo secondo capitolo della saga di Xenoverse, con un combact system di livello superiore, dinamiche di gioco migliorate e tanti nuovi personaggi. Conton City presenta un’ambientazione ricca e dettagliata, mentre le meccaniche RPG rendono l’esperienza più vicina a un action game. Numerosi i riferimenti simbolici ad aspetti iconici di Dragon Ball, inoltre con 300 compagni di avventura è veramente impossibile annoiarsi o non trovare la combinazione giusta.

Offerta Bandai Namco Dragon Ball Xenoverse 2 - Playstation 4 La tua missione è proteggere la Storia di Dragon Ball; il passato, il...

Sviluppato sull'apprezzatissimo DRAGON BALL XENOVERSE del 2015,...

Devil Mary Cry 5

Un gioco come Tomb Raider, che unisce azione, avventura e un pizzico di hack’n’slash, è il titolo Devil Mary Cry 5 proposto nel 2019 per Playstation 4, Xbox One e pc da parte di Capcom. Chi ha familiarità con gli altri capitoli può iniziare senza indugi, partendo subito con una nuova partita, altrimenti è opportuno dare un’occhiata al riepilogo. Bastano veramente pochi minuti per riuscire a capire i punti salienti della storia, in questo modo è possibile affrontare il gioco in modo adeguato, evitando di perdersi nella profondità narrativa del gameplay.

Una delle configurazioni iniziali riguarda il livello di difficoltà, quindi a meno che non siate davvero esperti conviene andare piano e optare per una complessità ridotta. Devil Mary Cry 5 consente anche di fare pratica, un modo utile per comprendere bene le meccaniche di gioco del titolo, mentre una volta dentro è necessario prestare attenzione alle imboscate e a qualsiasi tipo di allerta. Questo videogioco è straordinario sotto molti punti di vista, con ben 3 diversi combact system e una tecnica da prendere come riferimento per gli acquisti futuri.

Uncharted: L’Eredità Perduta

Trai giochi simili a Tomb Raider per PS4 c’è il magnifico Uncharted: L’Eredità Perduta, un vero e proprio capolavoro di Naughty Dog. Ultimo capitolo della saga, questo titolo è molto di più di una semplice espansione, ma uno dei migliori episodi dell’epopea di Uncharted. Si tratta di un action game dinamico e ricco di avventure, un capitolo che fa storia a sé e ricalca il prestigio dei primi episodi del videogioco. Questa volta la protagonista è Chloe Frazer, dopo la disfatta di Nathan Drake in Uncharted 4.

L’eroina è accompagnata dall’altra coprotagonista, Nadine Ross, per una coppia esplosiva a cui va gran parte della forza del gameplay. Ovviamente a supportare i due personaggi femminili c’è un comparto tecnico davvero elevato, con un ritmo narrativo incalzante e intenso. L’Eredità Perduta è un gioiellino da custodire gelosamente, in grado di offrire un’eccellente modalità multiplayer e un maggior numero di contenuti.

Uncharted: L'Eredità Perduta - PlayStation 4 Il ritorno di uno dei franchise di maggior successo su PS4

Accolto all’annuncio con grandissimo entusiasmo da critica e...

Assassin’s Creed Odyssey

Tra i giochi come Tomb Raider per Xbox One o Playstation 4 c’è da inserire anche Assassin’s Creed Odyssey, titolo con un contenuto enorme e una storia eccezionale da vivere fino in fondo. Partendo dalle avventure classiche questo videogame si porta più vicino a un GDPR, probabilmente per la voglia di Ubisoft di accontentare i tantissimi fan della saga che lo chiedevano già da un po’ di tempo. In questo caso possono dirsi soddisfatti, infatti il capitolo è quasi un vero gioco di ruolo, con dinamiche adeguate e un approccio strategico.

L’ambientazione è quella dell’Antica Grecia, quando i grandi filosofi studiavano il mondo e cercavano di dare risposta alle domande insolute sul mondo, la vita e l’universo. L’obiettivo è trovare la Lancia di Leonida, scegliendo se prendere il posto di uno dei due protagonisti, Alexios oppure Kassandra. Da sottolineare la narrazione, le meccaniche di gioco e le relazioni umane tra i vari personaggi della trama, per un gioco che a volte può spaventare per la quantità di contenuti proposti.

Assassin'S Creed Odyssey - PlayStation 4 Vivi una leggendaria Odissea e affronta un'epica avventura in un mondo...

Personalizza il tuo equipaggiamento e padroneggia nuove abilità...

God of War

Uno dei migliori giochi PS4 Hits simile a Tomb Raider è God of War, con il quale è possibile valorizzare le nuove tecnologie proposte dalla console della Sony, tra cui il sistema HDR e l’ottimizzazione dei cambi di inquadratura. Il gameplay del titolo è piuttosto vario, per un franchise che si presenta in tutto il suo splendore in questo capitolo. God of War riesce veramente a sorprendere per la qualità che è riuscito a raggiungere, mettendo a disposizione degli utenti oltre 30 ore di gioco con un ritmo energico che non stanca mai.

Il sistema di combattimento non è il suo punto di forza, ma poco importa quando è possibile contare su una tecnica eccellente e uno sviluppo quasi da open world. Bisogna ammettere che God of War vanta un ottimo doppiaggio, una grafica quasi perfetta e una serie di effetti che completano l’opera in modo stupendo. Oltre a una super colonna sonora che accompagna tutto il gameplay, per il massimo livello di gioco è consigliabile usare la Playstation Pro, al momento la console che meglio di tutte valorizza l’HDR e la risoluzione in 4K.

The Outer Worlds

Tanta avventura per questo action game dinamico ambientato nello spazio, una storia curata e meccaniche di gioco sopraffine. Un’alternativa a Tomb Raider può essere The Outer Worlds, titolo messo a disposizione per Playstation 4 e Xbox One, un gioco di ruolo pubblicato da Obsidian in cui vengono valorizzati i difetti. La trama parte con una storia di sopravvivenza, in cui dopo una lunga ibernazione il personaggio principale è incaricato di recarsi su un altro pianeta, alla ricerca di informazioni e di una misteriosa astronave.

Uno dei punti di forza del gameplay è la personalizzazione del protagonista, un’operazione da effettuare con una serie di configurazioni che permettono di modificare la personalità, l’aspetto e la mentalità del proprio avatar. Dopodiché si possono prendere delle decisioni che influenzeranno il gioco, con tantissimi viaggi e una narrazione sempre coinvolgente. Da notare il sofisticato combact system, quasi fosse uno sparatutto senza mezzi termini, con molte armi a disposizione e protezioni per difendersi.

Offerta The Outer Worlds - PlayStation 4 Un gioco di ruolo dalla trama dinamica: secondo la migliore tradizione...

I tuoi difetti ti rendono grande: una delle novità introdotte da the...

Shadow of Mordor

Uno dei giochi simili a Tomb Raider per Xbox 360 è il titolo Shadow of Mordor, ovvero L’Ombra di Mordor la Terra di Mezzo, disponibile anche su Playstation 3 e 4, Xbox One e pc. Ispirato senza nasconderlo ad Assassin’s Creed, questo videogioco presenta un ottimo bilanciamento tra tecniche, storia e combact system, una proposta per tutti i gusti che riesce ad accontentare qualsiasi utente. L’effetto complessivo è decisamente coinvolgente, quasi a portare l’esperienza del cinema all’interno della console.

I contenuti sono notevoli, infatti è richiesto molto tempo per finire il gameplay, con avventure lunghe che necessitano di pazienza, concentrazione e una certa predisposizione. La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor offre un risultato che sorprende, una trama che ricorda a tratti Il Signore degli Anelli e in altri punti Lo Hobbit, ma in cui il protagonista Talion è un personaggio ben strutturato e in grado di condurre un storia sensata e originale. Senza dubbio è un gioco da provare assolutamente, infatti non fa rimpiangere Tomb Raider.

The Witcher III Wild Hunt

Ci sono vari modi per definire The Witcher III Wild Hunt, tuttavia in questa guida lo indicheremo come uno dei giochi simili a Tomb Raider per Xbox One, naturalmente compatibile anche per pc, Playstation 4 e per la console portatile Nintendo Switch. Proposto nella versione Game of Year, con oltre 800 premi vinti, dentro vengono compresi anche i contenuti extra Hearts of Stone e Bood and Wine, due espansioni molto apprezzate dai fan della saga del cacciatore guerriero.

L’ultimo capitolo della serie dedicata a Geralt di Rivia, questo episodio rappresenta l’apice della trilogia, valorizzando gli stupendi racconti dello scrittore visionario Andrzej Sapkowski. Difficile trovare difetti alla narrazione, che appare sempre solida e ben strutturata, inoltre i personaggi sono ben caratterizzati e la grafica è dir poco eccellente. Il sistema di combattimento potrebbe essere migliorato, probabilmente l’unico neo di questo titolo sensazionale, per il resto bisogna soltanto avviare il gioco e immergersi del gameplay.

Offerta The Witcher III - Game Of The Year - Xbox One, Dialogo: Inglese,... Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben...

Affronta i tuoi nemici nei panni di un esperto cacciatore di mostri,...

Death Stranding

Riposizionando le avventure di Lara Croft nello spazio, ecco che un gioco come Tomb Raider può essere Death Stranding, disponibile per Playstation 4 e lanciato a fine 2019. Questo videogioco è un mix di tantissimi generi diversi, con una serie di contaminazioni action, RPG, open world e simulatore. La trama, sebbene sia complessa e articolata, presenta una semplicità disarmante, un pregio perché riesce a comunicare senza troppe difficoltà ed esprimere tutta la maestosità narrativa del gameplay.

La grafica è sublime e iperrealistica, i sentimenti umani affiorano ad ogni scena, con dinamiche di gioco spettacolari e una storia profonda che accompagna tutto il gioco fino alla fine. Tante le missioni secondarie che rendono il titolo ancora più ricco e variegato, per un videogame da gustarsi davvero soltanto su Playstation 4 Pro. Un plauso merita il doppiaggio in italiano, che rispecchia fedelmente le finezze narrative della storia, oltre al multiplayer asincrono e alla tecnica sopraffina.

Offerta Death Stranding - PlayStation 4 Kojima, il padre della saga Metal Gear torna con un nuovo grande...

Un Open World unico per un’ esperienza di gioco memorabile - Una...