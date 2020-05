Sviluppo in fermento per Samsung Galaxy S10 Lite: G770FXXS2BTE2 in Italia

Il Samsung Galaxy S10 Lite è tra gli ultimi modelli offerti dal produttore asiatico, e che sta anche riscuotendo un certo successo in Italia, dove il dispositivo sta iniziando a ricevere l’aggiornamento G770FXXS2BTE2 con la patch di sicurezza di maggio 2020, le più fresche in assoluto rilasciate da Big G e poi messe a punto dal colosso di Seul nell’ambito dei propri terminali.

Il telefono, mosso dal processore Snapdragon 855, accoglie una release che include 19 correzioni di altrettanti exploit di sicurezza SVE. La release si basa naturalmente sulla One UI 2.1 (l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore asiatico) che il Samsung Galaxy S10 Lite ha ricevuto ormai da più di un mese. Il firmware G770FXXS2BTE2 può essere scaricato dalle pagine di SamMobile per l’installazione manuale tramite il tool non ufficiale Odin (sempre che siate ben coscienti dei passaggi da seguire per un’operazione portata a termine con successo). In ogni caso, ricordate che i vostri dati personali non verranno cancellati dall’upgrade, ma che sarebbe comunque meglio effettuare un backup preventivo per ogni eventualità (da ripristinare nel caso in cui si presentasse qualche intoppo). Verificate pure che la percentuale residua della batteria non sia inferiore al 50%, un altro aspetto spesso sottovalutato e che potrebbe mettere a serio rischio la funzionalità del vostro dispositivo (dovrete a tutti i costi evitare che il telefono si spenga prima di portare a termine l’installazione).

Il Samsung Galaxy S10 Lite è disponibile su Amazon al miglior prezzo di 489,99 euro (colorazione Prism White, versione italiana, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna). Il prodotto in questione viene venduto da terzi e spedito da Amazon, con disponibilità immediata ed arrivo a domicilio previsto per mercoledì 27 maggio (scegliendo l’opzione di spedizione più rapida). Se avete domande restiamo a vostra completa disposizione.

