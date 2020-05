Svelati i motivi della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

I motivi della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sarebbero legati all’ex moglie di lui, Carmela Barbato. A rivelarlo è il settimanale Nuovo, che riporta l’indiscrezione secondo la quale l’artista di Sora avrebbe deciso di interrompere i rapporti con il suo compagno poiché ancora troppo legato alla sua ex moglie, che ha conosciuto e spostato da giovanissimo.

Gigi D’Alessio ha sposato Carmela Barbato nel 1986 e da lei ha avuto i suoi primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Il matrimonio si è poi rotto con l’arrivo di Anna Tatangelo, che è entrata a far parte della vita di Gigi D’Alessio divenendone la compagna. Nel 2010, hanno avuto il loro primogenito Andrea. Gigi D’Alessio è già nonno da diversi anni.

La prima separazione è del 2017

Nel 2017, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio avevano deciso di separare le loro strade e di darne comunicazione a mezzo stampa. I due ex compagni avevano anche specificato di voler mantenere rapporti civili per il bene del bambino. Qualche mese dopo, hanno poi deciso di tornare a fare coppia fissa, con la comparsa di un anello di fidanzamento al dito della Tatangelo che faceva sperare in un imminente matrimonio.

Le nozze erano state confermate dai due diretti interessati, senza che fossero state smentite prima dell’allontanamento sui social che ha anticipato l’addio definitivo.

Stando a quanto riporta Nuovo, sembra che Anna Tatangelo avesse il desiderio di sposarsi in chiesa, desiderio impraticabile senza l’annullamento del matrimonio con Carmela Barbato, da richiedere alla Sacra Rota. Questa possibilità, però, avrebbe fatto fare un passo indietro all’artista.

Gigi D’Alessio, però, non avrebbe acconsentito a rompere il legame con la prima moglie per amore dei figli. Il rapporto tra i due ex coniugi è sempre rimasto molto stretto, nonostante l’artista partenopeo avesse deciso di formare una nuova famiglia con Anna Tatangelo, dalla quale ha avuto il suo quarto figlio.