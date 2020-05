Station 19 2 non andrà in onda in coppia con New Amsterdam 2, Canale5 ci ripensa dopo le polemiche

Per adesso Station 19 2 non andrà in onda su Canale5. Questo è l’ennesimo verdetto dei ballerini palinsesti Mediaset che hanno confermato il ritorno di New Amsterdam 2 in prima serata dal 4 giugno ma lasciando fuori lo spin-off di Grey’s Anatomy. Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato il ritorno del medical drama e della sua compagna al giovedì sera non senza polemiche visto che Station 19 2 era prevista per la mezzanotte inoltrata. I fan sul piede di guerra hanno chiesto una programmazione consona della serie e non una che prevedeva un doppio episodio a partire dalla mezzanotte, sarà per questo che Mediaset avrà cambiato idea?

La pubblicazione dei nuovi palinsesti ha confermato che New Amsterdam 2 andrà in onda al giovedì con ben tre episodi a settimana ma che a mezzanotte ci sarà ancora L’Intervista di Maurizio Costanzo proprio come è successo la scorsa settimana. Che fine farà Station 19 2? Al momento non c’è un’altra collocazione a cui la serie è destinata, almeno non per questa settimana e nemmeno per la prossima e quindi i fan non potranno far altro che attendere.

Tutti gli altri che hanno già seguito la prima e la seconda stagione, invece, potranno continuare a guardare la terza su Sky dove continua ad andare in onda al lunedì, in prima serata, su Fox Life e che continuerà a farlo fino all’8 giugno in lingua originale e in versione sottotitolata. Dopo la messa in onda, la serie dovrebbe tornare in italiano appena saranno disponibili tutti gli episodi doppiati proprio come è successo e sta succedendo ad altre serie americane in onda su Sky (vedi This Is Us 4).

Futuro ancora incerto per la quarta stagione già annunciata. Al momento l’emergenza Covid ha messo con le spalle al muro le produzioni di serie tv in tutto il mondo e non si capisce bene se l’allentamento delle restrizioni permetterà le regolari riprese nei tempi previsti. Alcune reti hanno già rinviato il debutto della nuova stagione a gennaio 2021 mentre ABC non si è ancora pronunciata sul destino di Station 19 e delle sue sorelle. Se presto si potrà tornare sul set la messa in onda potrebbe essere confermata a settembre, massimo ad ottobre, ma tutto dipenderà dall’andamento della pandemia.