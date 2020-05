Serie tv su Sky a giugno, le novità da Outlander 5 a This Is Us 4

Il ricco calendario di serie tv su Sky a giugno 2020 si apre il primo del mese con la prima stagione di 9-1-1: Lone Star, creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e basata sul procedural 9-1-1. La storia è quella di un vigile del fuoco newyorkese in arrivo ad Austin, in Texas, insieme al figlio. Qui l’uomo deve cercare di bilanciare le esigenze del lavoro, le fragilità di chi vi è coinvolto e i suoi problemi personali. Fra gli interpreti principali della serie spiccano Rob Lowe e Liv Tyler.

Il 4 giugno parte invece la decima stagione di Profiling, drama poliziesco francese incentrato sui casi di cui si occupano la criminologa Chloé Saint-Laurent e la polizia parigina. Negli otto nuovi episodi si segnala l’uscita di scene di Juliette Roudet e l’arrivo di Shy’m in sostituzione del personaggio di Adèle.

Dal 5 giugno al via su Sky la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, in cui si narrano le vicende di Phil Coulson e dei suoi S.H.I.E.L.D. nell’affrontare misteri e nemici fantastici. Negli episodi di quest’ultima stagione gli agenti devono cercare di attraversare il passato senza alterarne la linea temporale, rendendosi però conto di come la loro semplice presenza possa scatenare una vera e propria catastrofe.

Le nuove serie tv su Sky a giugno comprendono anche la miniserie thriller Motherfatherson, creata da Tom Rob Smith e con protagonista Richard Gere. La storia ruota attorno a una famiglia disfunzionale alle prese con politica e potere, e di cui i membri si ritrovano improvvisamente uniti a causa di imprevedibili e catastrofiche circostanze. La serie debutta l’8 giugno.

MotherFatherSon Gere, Richard, McCrory, Helen, Howle, Billy (Actors)

Sturridge, Charles (Director)

Tra le novità Sky del mese anche la prima stagione di Capitaine Marleau, al via il 10 giugno. Si tratta di un crime drama francese con Corinne Masiero nei panni della protagonista, un eccentrico capitano della Gendarmeria spesso osteggiato dai colleghi per via del suo uso smodato della forza e di un pungente umorismo.

Il 16 giugno parte inoltre la terza stagione di The Resident, medical drama in cui il neolaureato Devon Pravesh è assegnato come specializzando al dottor Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czurchy. Gli episodi della terza stagione si aprono con un potenziale pericolo per lo stesso Conrad, coinvolto in un incidente nel cantiere di un centro neurochirurgico.

Si passa poi al 17 giugno per la partenza della sesta stagione di Empire, appuntamento conclusivo con il musical drama creato da Lee Daniels e Danny Strong per raccontare, drammatizzandolo, il mondo dell’hip hop e della Empire Entertainment. La serie riparte a sei mesi di distanza dagli eventi conclusivi della quinta stagione e prende il via con la fuga di Lucius (Terrence Howard) dai federali.

Tra le nuove serie tv su Sky a giugno spicca poi la quinta stagione di Outlander, al via il 18 del mese. Adattata per la tv da Ronald D. Moore a partire da un ciclo di romanzi di Dana Gabaldon, la serie narra le avventure di Claire Beauchamp Randall Fraser nel corso dei suoi viaggi nel tempo. Nei nuovi episodi Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe) devono lottare per mantenere il possesso della loro casa a dispetto dell’approssimarsi della guerra.

Il 19 maggio riparte infine This Is Us con gli episodi della quarta stagione. L’amato family drama continua a seguire le vite e le connessioni fra i vari membri della famiglia Pearson in diverse fasi temporali. Gli episodi della quarta stagione si aprono con l’introduzione di tre nuovi personaggi, il rientro di Rebecca da Los Angeles e i dissapori fra Jack e i genitori di Rebecca.