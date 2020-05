Senza tregua i problemi CoD Warzone e Modern Warfare: Call of Duty non funziona il 25 maggio

Come se non fossero bastati i problemi CoD Warzone e quelli di Call of Duty Modern Warfare delle passate settimane, anche oggi, 25 maggio 2020, gli appassionati delle esperienze FPS di casa Activision hanno di che lamentarsi. Sì perché, come potete facilmente verificare sulle pagine del portale Downdetector, la tarda mattinata odierna sta segnando diversi malfunzionamenti in entrambi i giochi. Quelli che toccano, come dicevamo, tanto il gioco principale realizzato dai ragazzi di Infinity Ward – disponibile per l’acquisto su PC, PlayStation 4 e Xbox One – quanto la sua Battaglia Reale gratuita, lanciata solo di recente come free-to-play sulle stesse piattaforme di riferimento.

I problemi CoD Warzone e Modern Warfare del 25 maggio toccano come già accaduto i server di gioco, con segnalazioni che superano le centinaia. L’83% dei giocatori ha difficoltà ad accedere alle partite in mutiplayer, mentre la restante percentuale addirittura con il log-in iniziale al proprio profilo, che proprio non vuole saperne di funzionare. Nel momento in cui vi scrivo le criticità sono in pieno corso, mentre le alte sfere di Activision si dicono a conoscenza dei problemi e già al lavoro per risolverli quanto prima, permettendo ai fan di poter tornare ad impugnare il proprio arsenale preferito e scaricare una pioggia di proiettili sui propri avversari virtuali.

I tecnici del colosso americano sono quindi in allerta, e tra poche ore dovrebbe essere possibile tornare a giocare tanto sul soft reboot Call of Duty Modern Warfare – con le sue modalità multigiocatore classiche – che sul Battle Royale, fatto di regole e meccaniche tipiche del genere – e ovviamente reinterpretate. Anche voi siete tra quelli che hanno riscontrato problemi CoD Warzone e Modern Warfare? Fatecelo sapere nei commenti poco più sotto a questo stesso articolo. Nel frattempo, vi segnalo la nostra pratica guida per muovere i primi passi nell’universo sparacchino di Call of Duty Warzone, che arriverà anche su PS5 e Xbox Series X assieme al rivale Fortnite di Epic Games.