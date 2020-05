Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia attaccati da Barbara d’Urso: “Avete mentito sul vostro primo incontro” ma i Ciavarrini non perdonano

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sotto accatto a Live Non è la d’Urso? Questo è quello che pensano i Ciavarrini dopo la piazzata di ieri sera di Barbara d’Urso e sui social non si parla d’altro. I due protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini si sono incontrati e innamorati proprio nella casa più spiata d’Italia ma dopo l’espulsione della bella influencer siciliana, tutto è rimasto fermo al palo almeno fino a qualche giorno fa.

Secondo gli ultimi rumors, infatti, sembra che il bel Paolo Ciavarro si sia spostato in Sicilia usando come causa i motivi di lavoro che prevedevano una copertina e, poi, l’ospitata da Barbara d’Urso. Per farlo, però, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, ha rispettato le normative, la quarantena e i controlli per poter così riabbracciare la sua bella Clizia Incorvaia ma non a favor di telecamera, come avrebbe voluto Barbara d’Urso, bensì in privato.

Proprio questo ha fatto infuriare la conduttrice che ieri, collegatasi con i due giovani pronti ad incontrarsi, ha inveito contro di loro accusandoli di aver mentito ai loro fan e, di conseguenza, di averle fatto dire delle bugie anche al suo pubblico convinta di mandare in onda il loro primo incontro.

Paolo Ciavarro non riesce a parlare e spiegare quello che è successo preso, forse, un po’ in contropiede, ma Clizia Incorvaia arriva in suo soccorso parlando della voglia di vedersi e di come siano due amanti lontani ormai da mesi e che giusto sabato si sono visti per delle foto per un settimanale e poi sono rimasti insieme.

Alla fine l’incontro famoso c’è stato ma ormai il romanticismo e l’hype era stato spazzato via dalla sfuriata di Barbara d’Urso che, anche durante il loro avvicinamento, non faceva altro che ripetere “anche se vi siete già incontrati io non voglio saperlo” pensando a quello che era stato preparato per loro. Inutile dire che i Ciavarrini, fan di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, non si sono di certo offesi con i due ragazzi, anzi, sono ancora ancora più felici perché hanno scelto di passare il loro primo momento insieme lontano dalle telecamere. Barbara d’Urso dovrà fare i conti con il fatto che l’esclusiva non è stata sua.