Outer Banks 2 già in lavorazione, quante stagioni per l’avventuroso teen drama di Netflix?

Da quando è arrivato su Netflix è entrato nella top10 di diversi Paesi, Italia compresa, e a quanto pare Outer Banks 2 è già in lavorazione: il teen drama/mistery di Netflix ambientato nell’omonimo arcipelago delle isole che separano l’Oceano Atlantico dalla Carolina del Nord, potrebbe avere presto un seguito.

Il creatore dello show Jonas Pate ha rivelato di avere in mente più stagioni della serie, almeno quattro ma magari anche cinque, anche se il destino della serie dipende ovviamente dalle scelte di Netflix.

Per ora, gli sceneggiatori stanno già lavorando alla seconda stagione, anche se questa non è stata ancora annunciata dallo streamer: sarebbe stata proprio Netflix, però, già prima dell’uscita della stagione di debutto, a suggerire allo showrunner di buttare giù delle idee per Outer Banks 2, evidentemente confidando che questo contenuto rivolto ad un pubblico teen e di giovani adulti avrebbe avuto un buon seguito sulla piattaforma.

Come ha spiegato Pate a Entertainment Weekly, Outer Banks 2 è attualmente in fase di sviluppo sulla base delle richieste di Netflix, nonostante manchi ancora l’ufficialità sul rinnovo. Gli sceneggiatori stanno scrivendo la seconda stagione basandosi sulla loro idea dell’arco narrativo che la serie avrà se dovesse essere rinnovata per più stagioni, come nel loro progetto ideale.

Da quando abbiamo iniziato, l’abbiamo sempre vista come potenzialmente uno spettacolo da quattro stagioni, forse anche cinque, ma sicuramente almeno quattro. In un certo senso lo abbiamo allungato molto. Spero solo che avremo la possibilità di raccontare quelle storie. Prima ancora che uscisse, Netflix ci aveva dato il via libera per scrivere alcuni script della seconda stagione, quindi ci stiamo lavorando da alcuni mesi.

D’altronde la prima stagione di questa serie, che si sviluppa come un’avventurosa caccia al tesoro tra adolescenti in cerca di emozioni forti, è terminata con un finale aperto e un cliffhanger che si prestano perfettamente ad avere un seguito con un secondo capitolo.

Se le sceneggiature di Outer Banks 2 sono dunque sul tavolo, sembra molto probabile che presto Netflix darà il via libera alla produzione. A ritardare il processo potrebbe essere, senza dubbio, anche l’attuale stallo produttivo del settore cinematografico e televisivo dovuto alla pandemia da Coronavirus, che sta mettendo a dura prova il comparto dell’audiovisivo e dello spettacolo e che ha fermato molte serie tv la cui programmazione per la prossima stagione è a rischio.