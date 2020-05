OneRepublic e Negramaro insieme per Better Days – Giorni Migliori, la nuova versione del singolo nata in quarantena

In questo periodo di stallo forzato non sempre la creatività ne ha risentito: per molti artisti la quarantena imposta dall’emergenza Covid-19 ha stimolato la ricerca di nuovi mezzi e modi per esprimersi e talvolta ha anche dato vita a collaborazioni inedite, come quella tra OneRepublic e Negramaro.

In arrivo la collaborazione tra OneRepublic e Negramaro

Una delle band pop-rock di maggior successo al mondo incontra il gruppo italiano di Giuliano Sangiorgi in un singolo dal titolo che è un auspicio per il futuro, Better Days – Giorni Migliori. Si tratta di una nuova versione del brano che era stato pubblicato lo scorso 13 aprile dai OneRepublic per raccogliere fondi da destinare all’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al Coronavirus, accompagnato da un video ricco di contributi inviati da persone da diverse parti del mondo durante la quarantena.

L’incontro tra OneRepublic e Negramaro

L’idea di una nuova versione questo brano inciso dalle due band è nata quando Ryan Tedder, voce dei OneRepublic e produttore discografico tra i più richiesti al mondo (ha collaborato con Beyoncé, Adele, Taylor Swift e Maroon 5, solo per fare qualche nome) ha assistito ad un servizio in onda sulla CNN dedicato all’Italia durante l’emergenza Coronavirus, in quanto primo paese più colpito in Occidente dopo la Cina. Grazie a quel servizio Tedder ha notato la voce di Giuliano Sangiorgi e ne è rimasto affascinato al punto da invitare lui e i Negramaro a collaborare con i OneRepublic. In pochi giorni, a partire da uno scambio di messaggi su Instagram, è nata una partnership che è sfociata in un singolo in arrivo nelle radio e in download.

OneRepublic e Negramaro in Better Days – Giorni Migliori

Better Days – Giorni Migliori esce in tutto il mondo venerdì 29 maggio, negli store digitali, in streaming e in rotazione radiofonica. La collaborazione sul precedente singolo della band è frutto di un incontro spontaneo che, per forza di cose, è avvenuto a distanza, con OneRepublic e Negramaro nelle rispettive case durante la quarantena.

OneRepublic e Negramaro, il duetto nell’album HUMAN

Proprio in Italia, d’altronde, Ryan Tedder ha scritto buona parte dell’album HUMAN, la cui uscita era prevista inizialmente per l’8 maggio ma è stata poi posticipata a causa della pandemia. Il disco conterrà anche la versione di Better Days realizzata insieme ai Negramaro.