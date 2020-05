Migliori offerte Amazon della settimana sotto i 200 euro: Huawei P30 Lite e P40 Lite E

C’è da stare in campana con le offerte Amazon della settimana, quelle che assicurano due smartphone più che appetibili al di sotto dei 200 euro. Le due soluzioni hardware ora in vetrina (perché particolarmente convenienti) sono il sempreverde Huawei P30 Lite e il nuovissimo Huawei P40 Lite E. Entrambi sono a disposizione immediatamente e possono dunque essere considerati un’ottima scelta, soprattutto per chi ha premura del suo portafoglio senza voler rinunciare comunque ad un dispositivo più che funzionale.

Volendo partire dal non più recente Huawei P30 Lite, nel weekend appena concluso era già stato messo in evidenza il suo costo di circa 200 euro più che conveniente. L’offerta in questione è stata limata ulteriormente e ora il dispositivo non supera il valore commerciale di soli 198 euro. Non ci sono spese di spedizione previste per la consegna e quest’ultima potrà essere programmata già per mercoledì 27 e non andare oltre sabato 30 maggio.

Il modello di Huawei P30 Lite in promozione è quello nella bella colorazione Breathing Crystal. A parte le specifiche hardware che includono 4 GB di RAM, il chip Kirin 710 e la tripla fotocamera con sensori da 48+8+2 MP, il telefono ha dalla sua parte l’esperienza software con servizi Google pre-installati e dunque anche il Play Store.

Sempre tra le offerte Amazon in partenza in questo lunedì 25 maggio, c’è il nuovissimo Huawei P40 Lite E, pure in promozione nonostante il suo lancio recente. Per chi non conoscesse il dispositivo, si tratta della versione meno accessoriata dell’attuale P40 Lite. Rispetto al fratello maggiore, c’è da accontentarsi sotto qualche aspetto come per la RAM da 4 GB anziché da 6, per la tripla fotocamera da 8+8+2 MP e non i 4 sensori della controparte. Ciò nonostante siamo al cospetto di un dispositivo che certamente è indicato per una buona fetta di pubblico (non certo esigente) e che potrà averlo al costo attuale di 170 euro.

Il dispositivo in promozione è quello nbella colorazione nera, non prevede costi di spedizione e la consegna sarà disponibile da giovedì 28 maggio.