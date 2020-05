Lana Del Rey svela il titolo del nuovo album e si difende dall’accusa di razzismo: “Il femminismo sia inclusivo”

Non si intitolerà White Hot Forever, come si presumeva da tempo, ma Chemtrails Over The Country Club il nuovo album di Lana Del Rey, in uscita il 5 settembre. Lo ha annunciato lei stessa in un video apparso su Instagram in cui replica alle accuse di razzismo dopo il polverone sollevato dalla sua rivendicazione di qualche giorno fa.

Lo sfogo di Lana Del Rey

Come avevamo raccontato, Lana Del Rey forse per la prima volta nella sua carriera ha pubblicato un lungo sfogo in cui rivendica il diritto di avere una sua poetica fatta di temi anche impopolari e non in linea con un racconto della femminilità sano ed edificante, soprattutto se molte altre artiste hanno ormai sdoganato quegli stessi argomenti e così hanno raggiunto il successo.

Accusata per anni di maschilismo per i suoi testi in cui racconta di rapporti sentimentali tossici, di dipendenze affettive, di relazioni non paritarie, di abusi e violenze psicologiche, del sesso a pagamento, del fascino per gli uomini facoltosi e di potere, proponendo un’immagine femminile non certo emancipata e indipendente, Lana Del Rey ha sostenuto di essere stata massacrata dalla critica ingiustamente, per il solo fatto di aver portato in musica problematiche affrontate nei suoi rapporti e che certamente non è la sola ad aver vissuto. Si è dichiarata femminista ma ha chiaramente accusato il movimento di non essere abbastanza inclusivo, perché da donna fragile che mostra le proprie debolezze, i propri vizi e la propria inclinazione a non essere un modello di emancipazione si è sentita giudicata e offesa in modo gratuito.

Le accuse di razzismo

Quel post le è valso molte reazioni critiche, tra cui diverse accuse di razzismo per aver nominato artiste che – trattando gli stessi temi e conquistando le vette delle classifiche – sono oggi celebrate come icone femministe, da Beyoncé ad Ariana Grande passando per Nicki Minaj. L’accusa di discriminazione razziale e di perpetrazione di un “privilegio da donna bianca” viene dal fatto che le star citate fossero quasi tutte artiste di colore. Ma i loro nomi derivano da ciò che hanno cantato e non dal colore della loro pelle, spiega ora la Del Rey in un video apparso sul suo canale Instagram, cercando di riportare la questione al suo tema centrale: il femminismo dovrebbe rappresentare tutte le donne, anche quelle come lei (inteso non come donne bianche ma come donne sentimentalmente fragili) e il fattore razziale non c’entra col discorso sulla sua poetica musicale.

La replica di Lana Del Rey

Ecco alcuni dei passaggi cruciali della sua replica, durante la quale ha annunciato il titolo del nuovo album, il successore dell’acclamato Norman Fucking Rockwell! (qui la nostra recensione).