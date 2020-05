La reunion degli One Direction non ci sarà, Niall Horan toglie ogni speranza

La reunion degli One Direction non si farà. A dichiararlo sarebbe stato Niall Horan, che ha escluso la possibilità di un ritorno sul palco del gruppo in formazione completa per il decennale di carriera di cui si era parlato nei mesi scorsi.

Si prospettava, infatti, una reunion di tutto il gruppo per il festeggiamento del decennale di carriera del gruppo, che si è riunito nel 2010 grazie a un’intuizione di Simon Cowell a X Factor UK. L’anniversario del gruppo ricorre a luglio, quindi imminente. La notizia è comparsa a seguito di una sessione in FaceTime, nella quale Horan ha smentito la possibilità di una reunion per i 10 anni di carriera.

Niall Horan spegne le speranze dei fan sulla reunion

Secondo quanto dichiarato dall’ex One Direction, i ragazzi si sarebbero sentiti per parlare di qualcosa da poter rilasciare in occasione del decennale di carriera, scoprendo di non avere niente di nuovo da dire. Non ci saranno, quindi, rilasci bonus per il decennale di carriera che ricorre nel mese di luglio.

L’attuale emergenza Coronavirus avrebbe comunque fermato l’eventuale reunion con concerti del gruppo, che avrebbe però potuto pensare di rilasciare qualcosa come riconoscimento per i fan.

In questi anni, si è spesso parlato della possibilità di una reunion del gruppo, che aveva deciso di congelare il progetto della band per dedicarsi alle diverse carriere da solisti. Colui che è sempre stato certo di non voler prendere parte alla reunion è Zayn Malik, che sta per diventare padre per la prima volta.

Intanto, continuano i progetti da solisti di tutti i componenti della band. Proprio Niall Horan, avrebbe dovuto essere in Italia per la presentazione del nuovo progetto discografico, tour poi saltato a causa dell’emergenza Coronavirus attualmente in corso. Tra coloro che hanno rilasciato un nuovo album negli scorsi mesi, c’è anche Harry Styles, con il nuovo singolo Watermelon Sugar appena rilasciato in radio.